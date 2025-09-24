След Палестина: Макрон призова държавите да признаят и Израел

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред Общото събрание на ООН (UNGA), че държавите-членки, които все още не са го направили, трябва да признаят Израел. Той определи тоз акт като съществено значение за стабилността в региона, съобщава АФП. Макрон заяви, че мирът зависи от взаимното признаване както на държавата Израел, така и на държавата Палестина. Още: Кой признава и кой не признава независима Палестина?

Макрон повтори искането си за стабилизиране на Газа, разформироване на Хамас и освобождаване на израелските заложници, взети от групата на 7 октомври 2023 г. Френският държавен глава също така призова страните да подкрепят работата на Международния съд и Международния наказателен съд), които издадоха заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Изказването му дойде ден след като Франция официално потвърди признаването на Палестина.

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. "Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той. Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Припомняме, че Франция беше водеща държава в призива да бъде призната независима Палестина, но вече изостава по темата. Макрон имаше словестни сблъсъци с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като многократно призоваваше за край на войната в Газа. Същевременно Макрон посочи, че макар Израел да е нанесъл тежки удари на "Хамас", терористичното движение е оцеляло и продължава да действа. Тоталната война не е отговорът, каза френският президент.

