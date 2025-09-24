Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.
Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.
This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.— Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025
I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…
Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE
Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.
Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.
Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.— AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025
With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo
Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.
Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.
At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2