Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

24 септември 2025, 12:02 часа 550 прочитания 0 коментара
Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са  части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
Китай Хонконг тайфун информация 2025
