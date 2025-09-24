Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Тайван съобщи за 15 загинали и 17 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

ОЩЕ: Тайфунът "Подул" се усилва, хиляди са евакуирани в Тайван

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Отнесени са части от покрива на пешеходен мост, повалени са дървета в целия град. Около 13 ранени са приети в болница.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.



I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…



Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.



With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч., се намира на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD



🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2 — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025