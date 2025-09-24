"Златна роза" 2025: Най-добрите български филми вече са ясни (ПЪЛЕН СПИСЪК)

43-ото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" отличи най-добрите филми за 2025 година, a Варна отново се превърна в столица на българското кино. В продължение на една седмица морската столица посрещна автори, актьори, продуценти и почитатели на седмото изкуство. Заключителната церемония отличи най-добрите филми, режисьори и актьори за 2025 година.

Фотограф: Емил Калинов

Наградите на "Златна роза" 2025

Награда за сериал – "Те, вълните", реж. Неда Морфова и Петър Крумов

Награда на СБФД – "Приказка за майка и син", реж. Димитър Сарджев

Награда на Гилдия "Критика" за късометражен филм – "Eraserhead в плетена торба за пазар", реж. Лили Кос

Награда на Гилдия "Критика“ за пълнометражен филм – "Стадото", реж. Милко Лазаров

Награда на публиката – "Рожден ден", реж. Ивайло Пенчев

Награда на младежкото жури – "Made in EU", реж. Стефан Командарев

Награда на Филмаутор за късометражен филм – "Потомство", реж. Емил Александров

Диплом на EWA.BG – "Полет", реж. Валя Пелова

Награда на EWA.BG – "Eraserhead в плетена торба за пазар", реж. Лили Кос

Специален диплом – "Премиерата", Симеон Венциславов и Тома Вашаров

Специален диплом – "Eraserhead в плетена торба за пазар", реж. Лили Кос

Голяма награда за късометражно кино – "Гадже", реж. Жорж Ванев

Пълнометражен конкурс:

Награда за дебютен пълнометражен филм – "Пакет вечност", реж. Магделена Илиева

Награда за мъжка роля – Стоян Дойчев за филма "Пакет вечност"

Фотограф: Емил Калинов

Награда за женска роля – Гергана Плетньова за филма "Made in EU", реж. Стефан Командарев

Награда за сценарий – "Безсрамните", Константин Божанов

Награда за музика – Пенка Кунева за филма "Стадото", реж. Милко Лазаров

Награда за операторско майсторство – Калоян Божилов за филма "Стадото", реж. Милко Лазаров

Награда за творческа смелост – Ивайло Христов за филма "Любоф"

Награда за режисура – "Безсрамните", Константин Божанов

Награда на град Варна – "Гунди: Легенда за любовта", реж. Димитър Димитров

Специална награда на журито – "Стадото", реж. Милко Лазаров

Голяма награда за пълнометражен игрален филм – "Made in EU", реж. Стефан Командарев

Фотограф: Емил Калинов

С отличията на тазгодишното издание фестивалът още веднъж доказа, че българското кино е пълно с нови идеи, силни истории и талантливи автори. "Златна роза" остава най-важната сцена за националната ни кинематография и платформа за нейните нови гласове.

Филмът победител "Made in EU" ще има своята премиера на 13-и ноември, в зала 1 на НДК, където ще открие 39-ото издание на Киномания.

Фестивалът благодари на Министерство на културата, Община Варна и Фестивален и конгресен център – Варна за подкрепата и партньорството.