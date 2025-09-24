Михайлов: Ако тук има нашественици срещу ЕС, българите ще ги посрещнат като освободители с хляб и сол

"Ако тук има нашественици срещу ЕС, българите ще ги посрещнат като освободители с хляб и сол. ЕС се провали в това, че имаме европейски ценности, свобода", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред медиите в парламента. Думите му бяха по повод призивите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за превъоражаване и думите й, че България ще е стената на Европейския съюз срещу Русия.

Арестът на Благо Коцев

Лидерът на "Величие" се възмути от решението на съда вчера, с което бе оставен Благомир Коцев в ареста. "Самият човек се пречупи, каза, че се отказва от кметския пост, че е готов да се оттегли от политиката само да няма репресии срещу него", каза още Михалйов.

Според него ПП са направили много хубава провокация миналата седмица, като са попречили на Пеевски да влезе в парламента и той е показал истинското си лице.

"Това, което направи Делян Пеевски е демонстрация на сила, че той управлява в държавата, независимо дали му казват посолства, дали има някакво друго мнение, дали Бойко Борисов казва, че предпочита и той да бъде с тениска, за да се освободи Благо Коцев", каза още Михайлов.

Във връзка с арестеа на Коцев и обвиненията срещу него - Михайлов показа схема, разкрита от учителка. По думите му този схема показва управление и превземане на община, където са обяснени неща за куфарчета и престъпления, за които ако този кмет трябва да бъде съден, трябва да лежи до живот. ОЩЕ: "Това не е Борисов, който познаваме": Ивелин Михайлов за полемиката между ГЕРБ и Пеевски