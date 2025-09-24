Военният отговор на НАТО на нарушаването на въздушното пространство на Естония от три руски изтребителя МиГ-31 на 19 септември е би напапълно адекватен и според инструкциите. Това обясни политологът Алекс Юсупов в коментар за руската редакция на германското издание Bild.

"Какво трябва да направи [пилотът]? Той трябва да предотврати нападение срещу територията на НАТО. Това е основната функция на НАТО като съюз – да предотврати война. Изпълнението на тази основна функция е да се избегне случайно провокиране на война – поради недоразумение. Когато е ясно предварително, че атака не се обмисля, отговорът, както е предписано в разпоредбите, е адекватен. Разпоредбите предвиждат 15 минути за вдигане във въздуха. [...] За това време излетяха италианските F-35 излетяха, които се вдигнаха във въздуха и ескортираха [руските МиГ-ове]. Нямаше "натиск" или заплахи от тяхна страна: те ескортираха МиГ-овете, които в този момент вече напускаха Естония, а след това шведските пилоти поеха контрола и те, между другото, ни предоставиха снимки на тези нарушители", каза политологът.

"Това е адекватен отговор, защото, от една страна, следва инструкциите, правилно оценява ситуацията и постига основната цел: няма заплаха, във военен смисъл, това не е акт на агресия и следователно е трябвало да се реагира съгласно инструкциите – и отговорът е бил съгласно инструкциите", добави той.

