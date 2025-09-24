Риск от затваряне на български сдружения в Сърбия: Нямат финансиране

Български дружества в Сърбия настояват за спешни мерки срещу застоя в програмата за българите в чужбина. Седем български културно-просветни дружества в Сърбия изпратиха писмо чрез посолството на Република България и генералното консулство в страната, с което настояват за спешни и решителни действия относно застоя на Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина за 2025 г., пише македонската медия "Рацин". Писмото е подписано от: Културно-информационен център „Босилеград“, Сдружение „ГЛАС“, Българо-сръбски център „Вране“, Културно-информационен център „Звонци“, Културно-информационен център „Цариброд“, Културно-информационен център „Ниш“ и Културно-информационен център „Ерма“.

Става въпрос за програмата, която обхваща българските общности в Република Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова, както и граждани на Република Северна Македония с българска идентичност, приета през 2020 година.

В началото на 2025 г. Министерството на външните работи излезе с проект за удължаване на програмата до 2029 г., но въпреки това, от четири месеца няма движение по него, алармират организациите. ОЩЕ: Турция действа за повече турски език в Македония, в Сърбия броят колко хора малтретира режимът на Вучич

Риск от затваряне

През последните години, със съвместните усилия на български институции и представители на местните български общности, е изградена мрежа от културни и образователни сдружения, които постоянно работят в интерес на българските малцинства и представляват основната инфраструктура, чрез която Република България осъществява политиката си към българите в чужбина.

В писмото се подчертава, че в настоящата трудна и сложна политическа ситуация, сдруженията разчитат изцяло на финансиране по тази програма, за да продължат мисията си за опазване на българската култура, образование и защита на правата на малцинствата и човека.

Поради забавянето в изпълнението на Програмата, организациите не само не могат да продължат дейността си, но и са изправени пред сериозен риск от административни нарушения, включително неплатен наем, текуща поддръжка на офиса, такси и други задължения съгласно местното законодателство. ОЩЕ: Натиск и пречки да се учи български език: Сигнал и оплаквания от Западните покрайнини в Сърбия