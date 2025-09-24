БСП обвини ПП-ДБ за липсата на кворум: Дневният ред за тях се изчерпва само с Русия (ВИДЕО)

"Ако някой все още не е разбрал защо днес няма заседание, това се дължи на факта, че парламентът отхвърли точка, предложена от ПП-ДБ, свързана с Русия. За ПП-ДБ дневният ред се изчерпва само с Русия, но ние се намираме в българския парламент и дневният ред на гражданите е друг: доходи, цени, безводие", каза депутатът от БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов пред медиите в парламента след като заседанието се провали, заради липса на кворум в залата.

Припомняме, че ПП-ДБ предложиха в дневния ред да влезе предложението им за транзитна такса на руския газ. Предложение, което те не правят за първи път, но беше отхвърлено.

"След напълно лишения от смисъл и аргументи вот на недоверие, след автошоуто, което спретнаха отпред пред парламента - днес виждаме опредния деструктивен ход на опозицията", каза още Атанасов.

Той попита тези хора с какви очи ще погледнат избирателите си и ще си вземат заплатите накрая на месеца. "Свърши поредицата от избори, предизборни кампани и хаос, вече има стабилно правителство и е време за работа", добави още депутатът от БСП.

Какво е притеснило опозицията?

От БСП обърнаха внимание, че дневният ред включва Социалистите се пошегуваха, че може да ги е притеснила точката за Закона за сигурността и безопасността на футболни мачове, тъй като според тях опозицията се опитва да превърне парламента във футболен мач с агитки и крясъци и бой в залата. ОЩЕ: Депутатите няма да работят днес, в парламента няма кворум