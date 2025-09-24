Полският президент: Русия се смята за над закона. Но Източна Европа не се страхува от руските дронове

Полша е готова да "защити своята територия", обяви от трибуната на ООН президентът Карол Навроцки. "Полша винаги ще реагира по подходящ начин и е готова да защити своята територия. Полският народ, както и страните от Централна и Източна Европа, няма да се страхуват от руски дронове", заяви Навроцки в речта си вчера по време на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на световната организация. Поводът - най-малко 19-те руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

"Няма да толерираме безмилостните провокативни действия на Москва срещу нас и други държави, които изпитват нашите реакции и сплашват нашите общества“, добави полският президент националист.

"Руската агресия срещу Украйна е нещо повече от регионален конфликт. Това е изпитание дали принципите, върху които е основана ООН, ще издържат проверката на времето или ще се поддадат на потисничеството на имперските и колониални амбиции на държава, която се смята за над закона и която многократно е игнорирала резолюциите на тази Асамблея и други асамблеи", заяви още полският президент, цитиран от Франс прес.

Неговото изявление бе предшествано от три случая на навлизане за по-малко от две седмици на руски дронове и руски изтребители над страни от НАТО - Полша, Румъния и Естония.

