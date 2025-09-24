Войната в Украйна:

Централната банка на Дания понижи прогнозата си за икономически растеж

24 септември 2025, 11:55 часа 263 прочитания 0 коментара
Централната банка на Дания понижи днес прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за периода 2025-2027 година, предаде БТА. Причина за корекцията са негативното въздействие на търговските мита на САЩ и очакваният по-слаб растеж във фармацевтичната индустрия, където производителят на лекарства за отслабване Novo Nordisk се сблъсква с нарастваща конкуренция.

Според новата оценка се предвижда увеличение на БВП от 2 на сто през 2025 и 2026 година. Предишната прогноза от март беше за растеж съответно от 3,6 на сто и 2,3 на сто. За 2027 година прогнозата е понижена от 2 на 1,7 процента.

"По-високите мита в САЩ намаляват глобалната търговия, което ще потисне растежа на датската икономика", посочва Националната банка (Nationalbanken) в изявление. "Растежът в датската фармацевтична индустрия също се очаква да бъде по-нисък от този през предходните години", добавя институцията.

Novo Nordisk, производителят на медикамента за лечение на затлъстяване Wegovy, преживява трудна година със забавяне на продажбите, предупреждения за печалбата и спад на пазарната капитализация с около 400 милиарда долара. Това доведе и до съкращаване на приблизително 9000 работни места, повече от половината от които в Дания.

