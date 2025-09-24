Русия предизборно залива Чехия с дезинформация. Целта е ясна

Много е заложено на предстоящите избори в Чехия – особено за Русия. Затова не е изненада, че страната е залята от проруска дезинформация през последните месеци.

Победа за популиста и десен кандидат Андрей Бабиш, който води в социологическите проучвания, би означавала, че той ще се присъедини към Виктор Орбан и Роберт Фицо на масата на ЕС. Унгарският и словашкият лидери поддържат близки отношения с руския диктатор Владимир Путин и често блокират общата линия на ЕС за Украйна, пише Politico.

Настоящият премиер на Чехия Петр Фиала определи вота на 3–4 октомври като битка за геополитическото бъдеще на страната. Още: Чехия засилва защитата на Полша

"Става въпрос накъде ще тръгне Чешката република. Дали ще останем силна демокрация, с пълна свобода и просперитет, страна, която е твърдо част от Запада… или ще се отклоним някъде на Изток", заяви той на митинг в Пилзен.

Рекорди в дезинформацията

На този фон анализатори предупреждават, че Чехия е обект на масирана проруска пропаганда. От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. обемът на фалшиви новини е достигнал рекордни 5000 публикации месечно, по данни на журналиста Войтех Бохач от разследващото издание Voxpot.

Разследване на Voxpot установява, че 16-те най-големи дезинформационни сайта в страната произвеждат повече съдържание от всички традиционни медии, взети заедно. Материалите варират от критики срещу ЕС и НАТО до конспиративни теории, включително твърдения, че Брюксел насърчава канибализъм като решение срещу климатичните промени. Още: Разбиха беларуска разузнавателна мрежа в Европа

Според експерти, дезинформационната кампания не цели да подкрепи конкретен кандидат, а да подкопае доверието в чешката държава и демокрацията. Все по-често се поставя под съмнение легитимността на самите избори. "В информационното пространство виждаме директно приложен сценарий на Кремъл", коментира Кристина Шефчикова от Института за проучвания на сигурността в Прага.

Москва и кандидатът Бабиш

При управлението на Фиала Чехия бе сред водещите държави в инициативата за доставка на боеприпаси за Украйна и прие най-голям брой украински бежанци на глава от населението в ЕС – около 5% от населението.

Победа за Андрей Бабиш – бивш комунист, превърнал се в милиардер и съосновател на крайнодясната група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент – може да промени това. Неговата партия АНО обещава да спре плана за боеприпаси, а самият Бабиш настоява за "компромис" с Русия, за да се сложи край на войната. АНО предлага и отмяна на поправка, която позволява преследване на хора, предаващи чувствителна информация на чужди сили. Още: Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8

"Бабиш е против инициативата за боеприпаси, против разходите за отбрана, говори за мир без условия. Така помага на Путин – това е очевидно", заяви Фиала пред Financial Times.

Самият Бабиш контраатакува, обвинявайки премиера, че "мечтае за война с Русия". През март той дори се позова на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че украинският президент Зеленски "играе с Трета световна война".

Политологът Томаш Цирхан от университета в Бърно смята, че Бабиш се стреми да привлече избиратели, загрижени, че военните разходи подкопават социалните услуги. "Той е прагматичен популист, който казва това, което ще му донесе подкрепа, а не задължително идеологически проруски политик", подчерта Цирхан, припомняйки, че като премиер (2017–2021) Бабиш има твърд курс спрямо Русия. Още: На предизборен митинг: Удариха по главата бивш чешки премиер

Хибридна война

В годишния си доклад от юли чешките служби за сигурност обявиха, че Русия използва приложението Telegram, за да наема агенти, които да събират информация и да саботират логистиката на военната помощ за Украйна. Мнозина от тях дори не са знаели, че работят за Русия.

"Силната подкрепа за Украйна доведе до ответна реакция – засилена дейност на руските разузнавателни служби на наша територия, включително кибератаки", каза пред Politico Ян Пейшек от чешкото военно разузнаване.

Крайната цел, според Шефчикова, е "да се сее объркване, страх и несигурност за това кое е истина и кое – не". Още: Скъсване с тоталитарното минало: Чехия намалява пенсиите на хиляди бивши комунистически функционери

Чехия, както и много европейски държави, забрани руските държавни медии като Sputnik и RT. Миналата година страната оглави европейска инициатива за санкции срещу сайта Voice of Europe, обвинен в проруска пропаганда.

Въпреки това, според Voxpot, до една четвърт от дезинформационните материали в Чехия директно превеждат или перифразират руски държавни източници. "Има системно заобикаляне на санкциите", коментира Бохач, като посочва липсата на политическа воля за контрол.

Чехия има кратка история като либерална демокрация и затова властите внимават да не изглеждат като цензори. "Затварянето на сайтове или медии под претекст, че са дезинформационни, е много чувствителна тема", отбелязва политологът Цирхан.

Доказването на пряка връзка с Кремъл често е трудно. В някои случаи има финансови или организационни връзки, но в други става дума за идеологическо съвпадение без конкретни доказателства. Още: Чешкият президент: Трябва да участваме в мироопазваща мисия в Украйна

Според Шефчикова най-добрият щит срещу фалшивите новини е доверието в традиционните медии и в демократичните институции. В индекса за устойчивост на дезинформация за 2024 г. Чехия е оценена като "силна". В същото време обаче докладът предупреждава за "нарастваща несигурност в обществото и недоверие към държавата, политическите лидери, медиите и дори между самите граждани".

А това е музика за ушите на Москва.