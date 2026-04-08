Пак украинските дронове: Русия остана без кораби за превоз на военна техника и оръжие в Крим (СНИМКИ и ВИДЕО)

Силите за специални операции на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са успели да извадят от строя последния жп ферибот, свързващ Русия с град Керч, на Кримския полуостров. Това обявиха от ГУР в профилите си в социалните мрежи, на първо място в официалния си канал в Телеграм.
Операцията е станала в нощта на 5 срещу 6 април. Разбира се, тя е извършена с помощта на далекобойни дронове.
"Славянин" изигра важна роля в осигуряването на руския военен контингент във временно окупирания Крим с гориво и смазочни материали, оръжие, военна техника и боеприпаси. Миналият месец ГУР извади от строя друг жп руски ферибот - "Авангард", и нанесе щети на "Славянин" - ОЩЕ: Два руски военни кораба са извън строя след операция на ГУР (СНИМКИ)
"Систематичното унищожаване на логистичните възможности на агресора продължава", уверяват от ГУР.
Междувременно, Силите за безпилотни системи на украинската армия подпалиха поредни резервоари-цистерни в петролното депо във Феодосия (този път два), Крим, като според информация на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA там е имало и руска ПВО система "Панцир" и тя изглежда е унищожена преди атаката тази нощ. Отделно, са унищожени руски ракетни системи "Бук" и "Тор", както и са нанесени щети по радар "Зоопарк" - това е официална украинска информация, гарнирана с видеокадри - Още: Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)
It just doesn't stop. Ukrainian drone forces struck multiple targets across occupied territories, hitting fuel reservoirs in Feodosia, destroying Buk-M3 and Tor-M2 air defense systems, and damaging a Zoopark-1M radar. Additional strikes hit logistics depots in Luhansk region and… pic.twitter.com/HvbcEtIcFk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2026
Overnight, Ukraine’s Defense Forces struck Feodosia in occupied Crimea. It is reported that the strike hit an oil depot, where two storage tanks are currently on fire. pic.twitter.com/9aD2Pbl43s— WarTranslated (@wartranslated) April 8, 2026