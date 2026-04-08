Пак украинските дронове: Русия остана без кораби за превоз на военна техника и оръжие в Крим (СНИМКИ и ВИДЕО)

08 април 2026, 16:12 часа
Снимка: ГУР/Телеграм
Силите за специални операции на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са успели да извадят от строя последния жп ферибот, свързващ Русия с град Керч, на Кримския полуостров. Това обявиха от ГУР в профилите си в социалните мрежи, на първо място в официалния си канал в Телеграм.

Операцията е станала в нощта на 5 срещу 6 април. Разбира се, тя е извършена с помощта на далекобойни дронове.

"Славянин" изигра важна роля в осигуряването на руския военен контингент във временно окупирания Крим с гориво и смазочни материали, оръжие, военна техника и боеприпаси. Миналият месец ГУР извади от строя друг жп руски ферибот - "Авангард", и нанесе щети на "Славянин" - ОЩЕ: Два руски военни кораба са извън строя след операция на ГУР (СНИМКИ)

"Систематичното унищожаване на логистичните възможности на агресора продължава", уверяват от ГУР.

Междувременно, Силите за безпилотни системи на украинската армия подпалиха поредни резервоари-цистерни в петролното депо във Феодосия (този път два), Крим, като според информация на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA там е имало и руска ПВО система "Панцир" и тя изглежда е унищожена преди атаката тази нощ. Отделно, са унищожени руски ракетни системи "Бук" и "Тор", както и са нанесени щети по радар "Зоопарк" - това е официална украинска информация, гарнирана с видеокадри - Още: Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ферибот Крим Керч война Украйна ГУР кораб Славянин
