Паника в Полша: Двоен ръст на търсенето на жилища в чужбина

17 септември 2025, 10:27 часа 525 прочитания 0 коментара
Жителите на Полша започнаха по-активно търсене на жилища в чужбина след руската атака с дронове в нощта на 10 септември 2025 г., съобщи Gazeta Wyborcza. По информация на експерти, работещи с недвижимо имущество в Испания търсенето се е повишило двойно. "За поляците става все по-важна безопасността. Трудно е да не се мисли за това - намираме се на източната граница на НАТО, а Испания е далече. Освен това цените са почти изравнени и закупуването на жилище в Испания не е невъзможно.", коментират специалистите.

Търсенето

Собственик на агенция за недвижими имоти в Полша също потвърждава ръст на интерес от страна на поляците към придобиването на жилище в чужбина. След атаката с дронове той е получил обаждания от жители на Жешов, Люблин и Варшава. Всички искат да планират оглед на жилищата, колкото се може по-бързо. По думите му, ако войната стигне до границата с Полша "мъжете няма да имат толкова много време. Жените могат да заминат дори седмица след началото на войната, но мъжете, които биха искали да напуснат страната в такава ситуация трябва да заминат ден преди затварянето на границата", обяснява експерта.

На клиентите си той предлага жилища в България, Гърция, Черна гора, Хърватия, Испания и Турция.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
