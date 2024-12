Папата призова католиците да се изповядат преди неделя

Папа Франциск призова католиците да се изповядат преди неделя, става ясно от негова публикация в платформата Х (бивш Twitter) в Деня на непорочното зачатие, който според него е добър ден за добра изповед.

Денят на непорочното зачатие на Св. Богородица се отбелязва всяка година на 8 декември Празникът се празнува девет месеца преди Рождество на Света Богородица.

Франциск съветва тези, които не са могли да се изповядат тогава, то да го направят по някое време тази седмица, преди следващата неделя.

"Отвори сърцето си - Господ прощава всичко, всичко, всичко", казва още главата на Римокатолическата църква. ОЩЕ: Папата видя пророчески знак в повторното отваряне на Нотр Дам

Today is a good day to decide to make a good Confession. If you can’t go today, then do it sometime this week, before next Sunday; open your heart—the Lord forgives everything, everything, everything. And so, in Mary’s hands, we will be happier.