Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че има държави, с които Русия има "дефицит на приятелски чувства" от векове. "Вземете например Полша. Наистина имаме проблеми с Полша. Наистина имаме проблеми и с балтийските държави. По някаква причина те винаги се страхуват от нас и ни демонизират. Всеки, който дойде на власт там, започва люто да мрази Русия и руснаците", заяви Песков.

Песков предупреди, че това отношение към Русия е "голяма грешка".

"Защото тези държави биха могли от взаимодействието с руската култура и Русия да почерпят много за себе си", добави говорителят на Владимир Путин.

По-рано той отбеляза, че се наблюдавали сигнали за потенциално възстановяване на диалога с Москва от страна на Франция, Германия и Италия, което той определи като "положителна еволюция за западните представители".

