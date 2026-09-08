"Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане." Това каза говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на БРИКС в Делхи. Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се осъществява в национални валути, заяви още Песков.

Той обвини някои държави, че използват националните си валути като инструмент за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях чрез санкции.

"Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си", заяви говорителят на Кремъл.

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Русия очаква преговори за нова АЕЦ в Индия

Песков засегна и сътрудничеството между Русия и Индия в ядрената енергетика. По думите му реализацията на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам“ напредва успешно, а Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една ядрена централа в страната.

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