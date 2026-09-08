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Песков: Не искаме дедоларизация, отворени сме към всякакви валути

08 септември 2026, 13:01 часа 944 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Песков: Не искаме дедоларизация, отворени сме към всякакви валути

"Не преследваме целта за дедоларизация. Напротив, отворени сме към всеки възможен метод на плащане." Това каза говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков пред индийски медии в навечерието на срещата на върха на БРИКС в Делхи. Около 90% от стокообмена на Русия със страните от БРИКС се осъществява в национални валути, заяви още Песков. 

Той обвини някои държави, че използват националните си валути като инструмент за политически натиск и ограничават достъпа на Русия до тях чрез санкции.

"Тъй като те не ни позволяват да използваме техните валути, ние използваме собствената си", заяви говорителят на Кремъл. 

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Русия очаква преговори за нова АЕЦ в Индия 

Песков засегна и сътрудничеството между Русия и Индия в ядрената енергетика. По думите му реализацията на проекта за атомната електроцентрала „Куданкулам“ напредва успешно, а Москва очаква преговори с Делхи за изграждането на още една ядрена централа в страната.

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Индия долар Русия БРИКС Дмитрий Песков долари
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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