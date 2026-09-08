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ЦСКА е на финалната права: "Армията" минава решаващата проверка за Акт 16

08 септември 2026, 13:03 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот / cska.bg
ЦСКА е на финалната права: "Армията" минава решаващата проверка за Акт 16

Стадион "Българска армия" стигна до решаващия момент преди официалното си въвеждане в експлоатация. Държавната приемателна комисия започна днес окончателната инспекция на обновеното съоръжение, която представлява последната ключова стъпка по пътя към получаването на Акт 16 и разрешение за ползване. Проверява се както самият стадион, така и документацията и всички системи, от които зависи безопасната му експлоатация.

Стадион "Българска армия" в очакване на Акт 16

Инспекцията започна около 11:00 часа, като е имало леко забавяне заради представителите на полицията. От страна на ЦСКА на място присъства техническият директор Михаил Александров, който има ключова роля по строителството на стадиона и базите на клуба.

Държавната приемателна комисия трябва да установи дали съоръжението е изпълнено в съответствие с одобрените проекти и дали отговаря на изискванията за безопасност и функционалност. В проверката участват представители на възложителя, строителния надзор, проектантите, както и институции като пожарната, полицията, РЗИ и Инспекцията по труда.

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Стадион Българска армия

Особено внимание се обръща на техническите инсталации, конструкциите и системите за сигурност, като комисията трябва да се увери, че са налични и необходимите изпитвания и документи.

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При липса на сериозни несъответствия комисията може да подпише Протокол образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване. При дребни забележки те могат да бъдат вписани за отстраняване в кратки срокове, докато сериозни нарушения биха могли да блокират приемането на съоръжението.

Акт 16 е особено важен и за следващия етап - лицензирането на стадиона от БФС и УЕФА. Едва след въвеждането му в експлоатация могат да започнат необходимите процедури по лицензиране.

За ЦСКА това е последната голяма административна преграда пред завръщането на клуба в неговия нов дом. Официалното откриване на обновената "Армия" се очаква към края на септември, но преди това съоръжението трябва да получи необходимата държавна зелена светлина.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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