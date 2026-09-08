Божанов: Никога не съм се крил зад имунитета, ще се откажа от него веднага

Съдът е констатирал, че са налице обстоятелствата за спиране на наказателното производство срещу мен заради имунитета ми на народен представител, който придобих след изборите през април. Това заяви депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов.

По думите му той никога не се е крил зад депутатския си имунитет. Божанов посочи, че процедурата изисква главният прокурор да изпрати до Народното събрание искане за разрешение за продължаване на наказателното производство.

"Веднага щом постъпи искането, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент", заяви той. Още: Божидар Божанов за Андрей Гюров: Партиите трябва да се дръпнат назад и да не пречат

"Скалъпено дело"

Божанов определи делото срещу него като "скалъпено" и посочи, че интересът му е то да приключи възможно най-бързо в съда.

"Затова всички процесуални действия от моя страна са насочени към това - да се разглежда без забавяне", каза депутатът.

Той призова изпълняващия функциите главен прокурор да не забавя искането за сваляне на имунитета му, ако прокуратурата продължава да поддържа обвинителната си теза. Още: След руския саботаж в Лайпциг: ДБ настоя за КСНС и да спрем да се навеждаме на Русия и Путин (ВИДЕО)

"Призовавам и.ф. главния прокурор, ако прокуратурата все още поддържа тази нелепа обвинителна теза, да не бави искането на имунитета ми, за да бъде възобновено съдебното производство максимално скоро", заяви Божанов.