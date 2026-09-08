Заражда се в сърцата на младите хора онлайн: ЕС предупреждава за нова терористична заплаха

Четвърт век след атаките на „Ал Кайда“ срещу Съединените щати, джихадистките групировки все още представляват сериозна заплаха за сигурността в Европа, но се появи нова опасност, движена предимно от млади хора в интернет, което буди безпокойство у властите. Точният мащаб на мрежата, стояща зад явлението, наричано „нихилистичен насилствен екстремизъм“, не е ясен. Въпреки това, по време на операция за разбиване на мрежата през юни и юли, полицейски разследващи от девет европейски държави откриха около 4340 уеб адреса, свързани с „The COM“ – името, с което е известна тази онлайн общност.

„Това е насилие заради самото насилие“, заяви в интервю за „Асошиейтед прес“ координаторът на ЕС за борба с тероризма Бартян Вегтер, малко преди 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк и Вашингтон. ОЩЕ: Когато домът онемее, омразата в мрежите радикализира младия човек: Анализ на Елена Дариева (ВИДЕО)

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Атентатите в Европа през последната година

Като цяло през миналата година в 10 от 27-те държави членки на ЕС бяха регистрирани 45 терористични атаки, макар нито една от тях да не е била мащабен инцидент с много жертви. Около половината от опитите са били предотвратени или неуспешни, но въпреки това са загинали шестима души. Общо 486 души, заподозрени във връзки с тероризъм, са били арестувани в 21 държави членки, сочат данни на полицейската агенция на ЕС „Европол“.

Джихадистките групировки – често ръководени или вдъхновявани от мрежи извън Европа – стоят зад 24 от атаките и са свързани с над 70% от арестите.

Сред задържаните около една трета са били на възраст под 18 години, предимно момчета.

„Европол“ не води статистика за нихилистичния насилствен екстремизъм, тъй като определенията за него варират, а извършените деяния могат да попаднат както в категорията на обикновената престъпност, така и в тази на тероризма.

Насилие за себеутвърждаване сред подрастващите

През 2025 г. във Финландия 16-годишен младеж намушка с нож три свои съученички. Твърди се, че той е разпространил „манифест“ в групи в WhatsApp, заснел е нападението в Snapchat и е помолил в социалните мрежи някой да запази и да му предостави видеоклипа след освобождаването му. В „манифеста“ той заявява, че иска да извърши нещо „значимо“ и „вълнуващо“. Според документ на ЕС относно зараждащата се заплаха от нихилистично екстремистко насилие, за действията му не е посочен политически мотив. „Става въпрос най-вече за увлечение по насилието. Насилието се възприема като средство за себеутвърждаване и за придобиване на статус в тези онлайн общности“, коментира Вегтер пред Асошиейтед прес.

„Няма пряка връзка с идеология.“ Миналата година в Италия 15-годишен младеж планира убийство, за да си спечели известност в интернет, съобщиха местните власти. В смартфона си той е съхранявал снимки и видеоклипове на нападения, убийства, стрелби в училища и детска порнография. Вегтер отбелязва, че подобни инциденти – чийто брой нараства през последните две-три години – не са изолирани случаи, а са организирани от онлайн мрежи, които „често се управляват от млади хора и са насочени към млади хора, като в тях обикновено участват момчета“.

Той добавя, че те „водят до насилие в реалния свят. Ставали сме свидетели на нападения с нож, при които млад човек намушква възрастен без никаква видима причина.“ Подобни нападения са трудни за предотвратяване или проследяване. Често в тях участват „млади хора, които обикновено нямат криминално досие и не оставят следи – освен може би в интернет, но и там те често се крият зад криптирани платформи и затворени общности“, обяснява Вегтер. Сред групите, които са под наблюдението на властите, на преден план излиза „764“. Тя е основана от американеца Брадли Кейдънхед, напуснал училище преди завършване. В момента той излежава 80-годишна присъда за детска порнография и сексуални престъпления, но групата продължава да действа. Миналата година в Германия 20-годишен мъж, смятан за един от водещите членове на „764“, беше изправен пред 123 обвинения за деяния, характеризиращи се с „немислимо ниво на жестокост и нечовечност“, включително убийство, изнасилване и сексуално насилие над деца, се посочва в документа на ЕС.

Екстремизмът се заражда онлайн

За разлика отпреди 25 години – когато екстремисти, предимно от Саудитска Арабия, влизаха в САЩ и се обучаваха за пилоти, за да извършват смъртоносни атаки – днес терористичната заплаха за Европа се организира най-вече онлайн. „Въпреки всичките си предимства, онлайн средата все още е твърде благодатна за злоупотреби“, заяви Вегтер. Той я определи като „хранителна среда за връзките между различни заплахи“. Защитниците на неприкосновеността на личния живот настояват, че хората имат фундаментално право да общуват без неоправдана намеса. Те обвиняват властите и някои компании, че подкопават защитните механизми чрез шпионски софтуер и други методи. Вегтер обаче подчерта, че „правоприлагащите ни органи трябва да разполагат с инструментите и средствата, необходими за справяне със заплахата в сегашния ѝ вид“. Той отбеляза, че 85% от разследванията се провеждат в дигиталната среда.

„Това означава, че трябва да се адаптираме към тази реалност.“ За самия нидерландски дипломат това налага по-активен диалог с властите и организациите в други държави – особено с онези, които въпросните групировки използват като тилови бази. „Защото случващото се извън границите ни оказва влияние върху нашата сигурност“, включително съдържанието, което се разпространява и усилва онлайн, отбеляза той. От Европол посочват, че престъпниците използват изображения и аудиозаписи за създаване и редактиране на пропаганда, включително чрез технологии като „дийпфейк“ (deepfake), мемета и GIF-анимации.

Ботове, базирани на изкуствен интелект, се използват за привличане на нови членове и популяризиране на терористични идеологии, докато приложения с изкуствен интелект служат за проучване и подготовка на нападения. „Изкуственият интелект значително засилва разпространението на всякакъв вид насилствено съдържание, материали, подтикващи към насилие, пропаганда, наръчници, тактики и всичко останало, достъпно в мрежата“, каза Вегтер. ОЩЕ: Специални комисии да се борят с радикализирани младежи и деца: Нови предложения как да се справим с агресията