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След взривовете в “ЕМКО“: Сапьори прочистиха от невзривени боеприпаси (СНИМКИ)

08 септември 2026, 13:26 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
След взривовете в “ЕМКО“: Сапьори прочистиха от невзривени боеприпаси (СНИМКИ)

Приключи прочистването на района около завод “ЕМКО“ от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август. В периода от 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от Сухопътните войски, заедно с екип от Военномедицинска академия, обследва и обезопаси терена около външния периметър на завода. Още: Над 50 невзривени боеприпаса и тон отломки са събрани след инцидента в "ЕМКО"

Снимка Министерство на отбраната

При проверката на площ от 566 кв. м. военнослужещите откриха 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях бяха унищожени на място, а останалите бяха предадени за утилизация. Освен боеприпасите, екипът събра и предаде на завода около два тона метални отломки, образували се в резултат на взривовете. Още: Контролирано взривяват боеприпаси в "ЕМКО"

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Снимка Министерство на отбраната

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взривове сапьори невзривен боеприпас ЕМКО
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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