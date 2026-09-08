Осми ден гасят пожара в Национален парк “Централен Балкан“

Пожарът на територията на Национален парк “Централен Балкан“ над село Антон, в района на местността “Сикириша“, който възникна на 1 септември 2026 г., все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Това съобщиха от Дирекция “Национален парк “Централен Балкан“. За погасяването на пожара вече осми ден на терен са мобилизирани всички служители от “Паркова охрана“ към Дирекция “Национален парк “Централен Балкан“. В ограничаването на огъня от въздуха се включи и хеликоптер AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово. Авиационната техника подпомага работата на екипите на терен в труднодостъпните участъци, се посочва в съобщението. Още: Военен хеликоптер помага за овладяването на горския пожар във Враца

Горят около 200 декара

Снимка Национален парк “Централен Балкан“

По предварителни данни пожарът е обхванал площ от около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Точната площ, обхваната от пожара, както и размерът и характерът на нанесените щети ще бъдат окончателно установени след пълното му потушаване и извършването на подробен оглед и оценка на терена. Към момента основните усилия са насочени към локализиране и пълното погасяване на огнищата в засегнатата територия. Още: Пламна гора до Рилския манастир, гасят пожара и с дрон

Кметът на софийското село Андрей Симов съобщи вчера, че няма опасност за населението и населеното място, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), главен комисар Александър Джартов. Още: Над 1000 дка гора унищожи пожарът в Сакар