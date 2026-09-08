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Емоционален Христо Янев не сдържа сълзите си след подадената оставка

08 септември 2026, 13:28 часа 879 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Емоционален Христо Янев не сдържа сълзите си след подадената оставка

Христо Янев трудно успя да прикрие емоциите си след днешната пресконференция преди финала за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски. Треньорът обяви, че утрешното дерби ще бъде последният му мач начело на "червените", а малко след брифинга се е разплакал, което показва колко тежко е взел решението да се раздели с клуба.

Янев се разплакал в автомобила си след пресконференцията

По време на самата пресконференция Янев на няколко пъти едва сдържаше сълзите си, докато говореше за ЦСКА, атаките срещу него и причините, довели до решението му да напусне. Малко след края на брифинга репортер на Gong.bg е станал свидетел как Янев се е разплакал, след като се е качил в автомобила си. 

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Христо Янев

Треньорът вече заяви пред медиите, че решението му е продиктувано от желанието да свали напрежението от клуба и отбора, а не от липса на обич към ЦСКА. "Ако това, че аз не съм в ЦСКА, обедини червената общност, ще се радвам", каза Янев по време на брифинга.

Утрешният сблъсък с Левски придобива още по-емоционален заряд за специалиста. Двубоят за Суперкупата е от 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски" и ще бъде последният мач на Янев начело на ЦСКА.

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ЦСКА Христо Янев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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