Орбан, но не Виктор, изгони 10 руски дипломати от Унгария

Унгария е разпоредила на 10 членове на руската дипломатическа мисия в Будапеща да напуснат страната поради дейности, счетени за неприемливи за дипломатите, заяви на 8 септември външният министър Анита Орбан. Тя не уточни какви са предполагаемите дейности, нито посочи в какъв срок руските дипломати трябва да напуснат Унгария. В международните отношения обаче най-често под "несъвместими с дипломацията дейности" се има предвид шпионаж.

"Защита на суверенитета на Унгария"

Анита Орбан заяви, че решението има за цел да защити сигурността и суверенитета на Унгария, но не означава пълно прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Все още няма официален коментар от Кремъл, макар новината да се появи в информационни агенции като ТАСС, контролирани от режима на Владимир Путин.

Снимка: Анита Орбан, Getty Images

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"По мое указание във вторник съответният служител от Министерството на външните работи уведоми руския посланик в Унгария, че според оценката на унгарските власти 10 членове на руската дипломатическа мисия са се занимавали в Унгария с дейности, които са неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция. Поради това унгарската страна призова въпросните лица да напуснат Унгария. Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария. То не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата", написа Анита Орбан в X.

Acting on my instructions, on Tuesday the relevant official from the Ministry of Foreign Affairs informed the Russian ambassador to Hungary that, according to the assessment of the Hungarian authorities, 10 members of the Russian mission had engaged in activities in Hungary that… — Anita Orban (@_OrbanAnita) September 8, 2026

Това е поредният пример за опит за изкореняване на руското влияние в страната, откакто правителството на Петер Мадяр смени на власт предишния, проруски кабинет на Виктор Орбан.

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