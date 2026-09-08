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Температурна равносметка: Лятото на 2026 г. е сред най-горещите в Гърция

08 септември 2026, 13:28 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Температурна равносметка: Лятото на 2026 г. е сред най-горещите в Гърция

Това лято е шестото най-топло в Гърция от 1960 г. насам, надвишавайки нормалните сезонни температури в цялата страна, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на учени от Националната обсерватория в Атина. Според meteo.gr, средните температури през лятото на 2026 г. са били с един градус по Целзий над средните стойности за периода 1991-2020 г. От 92 летни дни, 68 са надвишили сезонните средни стойности.

Горещото лято по месеци

Юни беше 10-ият най-топъл месец, юли - 12-ти, а август се класира на трето място, с 1,6°C над средното ниво.

Сезонът в сравнение с предходните години

Сезонът беше с 0,56°C по-хладен от 2025 г. и близо до нивата от 2023 г., докато 2024 г. остава най-горещата регистрирана година. В регионален план западните райони отбелязаха второто или третото си най-топло лято, докато източните региони преживяха по-леки аномалии. Нито един район не е спаднал под нормата.

Горещите вълни в Европа

Лятото на 2026 г. е сред най-горещите

Припомняме, че още през 2025 г. учени посочиха, че честотата на горещите вълни в Европа се е удвоила от прединдустриалните времена насам, а изключително горещи лета, които в момента се случват веднъж на 10 години, може до края на века да започнат да се случват почти всяка година. Проучването припомня, че Европа преживя едно от най-екстремните си лета през 2003 г. Смъртността на континента се повиши, а много европейски страни изпитаха недостиг на вода и понесоха големи загуби заради слабата реколта, предава БТА. ОЩЕ: Учени предупреждават: Европа ще преживее екстремно горещо лято през 2025 година

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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