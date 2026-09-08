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Кралски особи с отпаднала необходимост: Крал Чарлз III отряза амбициите на Хари и Меган

08 септември 2026, 12:35 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кралски особи с отпаднала необходимост: Крал Чарлз III отряза амбициите на Хари и Меган

Връщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания може и да ги е приближило физически до кралското семейство, но крал Чарлз III ясно посочи едно нещо: преместването им не означава завръщане към кралските задължения. Монархът официално потвърди, че херцогът и херцогинята на Съсекс остават кралски особи без официални задължения, въпреки че наскоро се преместиха в Обединеното кралство заедно с децата си. Според писмо, изпратено от лорд Чембърлейн, двамата остава частни лица и няма да представлява монарха на официални събития.

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"Добре известно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от изпълнението на представителни задължения от името на монарха и вече не са действащи членове на кралското семейство", се посочва в писмото.

Това развитие на събитията е важно напомняне, че самото завръщане във Великобритания не отменя решението, което Хари и Меган взеха, когато се оттеглиха от основните си кралски задължения през 2020 г. Завръщането им не е отворило отново вратата към споразумението "наполовина вътре, наполовина навън", което би им позволило да съчетават кралските си отговорности с независимите си търговски начинания. Вместо това благотворителните им дейности и бизнес интереси ще продължат да се осъществяват в лично качество.

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Снимка: Getty Images

Служители на двореца също така са разпратили разяснението до правителствени ведомства, военни длъжностни лица и местните представители на краля, за да се гарантира, че няма да има неясноти относно това как трябва да се отнасят към Съсексите на бъдещи събития.

Съобщението идва в особено значим момент за Хари и Меган, чието завръщане предизвика нов интерес към връзката им с монархията.

Хари и Меган са изправени пред ясна граница

Според информациите двойката се е върнала във Великобритания с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, след години, прекарани в Калифорния. Решението им се свързва с желанието да прекарват повече време близо до семейството на Хари и да дадат на децата си възможност да изградят по-силни връзки с роднините си във Великобритания.

Този ход следва период на подновяване на контактите между Хари и баща му. По-рано тази година Чарлз, според информациите, поканил семейство Съсекс в Хайгроув, което бележи важно семейно събиране и дава възможност на краля да прекара време с Арчи и Лилибет след дълго прекъсване.

Въпреки това, най-новото разяснение от двореца показва, че подобрените семейни отношения не трябва да се бъркат с възстановяването на предишния кралски статут на Хари и Меган. Очаква се Хари да продължи да подкрепя каузи, близки до сърцето му, включително "Invictus Games", докато Меган ще продължи да се фокусира върху собствения си бизнес и творческите си проекти. Професионалните дейности на двойката могат да продължат, но те няма да се извършват от името на краля.

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Хари вече е бил забелязан в Лондон след завръщането си във Великобритания, като едно студио сподели снимка с него по време на посещение. Появата му подсказва, че той започва да се появява по-често в страната, но това не означава, че дейностите му са официални кралски ангажименти. Това разграничение може да стане все по-важно, тъй като Хари и Меган се нагаждат към живота във Великобритания и вероятно ще правят повече публични изяви. Организациите, които ги канят на събития, не могат просто да приемат, че посрещат членове на действащата кралска фамилия, пише "Marca".

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принц Хари Меган Маркъл крал Чарлз III британско кралско семейство
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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