Времето утре - 9 септември 2026 г.

На 9 септември 2026 г. ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 30°, прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде слънчево. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

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Време за море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

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