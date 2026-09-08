Исландия извика американския посланик заради скандална карта на Тръмп

Министерството на външните работи на Исландия съобщи, че е извикало американския посланик, след като президентът Доналд Тръмп публикува карта, която привидно показва острова като част от САЩ. "Министърът на външните работи Торгердур Катрин Гунарсдотир извика американския посланик вчера, за да предаде ясно послание, че изображението е напълно неподходящо", се казва в изявление на министерството.

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На 7 септември Тръмп публикува в социалните мрежи изображение с карта на Северна Америка, на която страни като Канада, Гренландия, Мексико и Исландия са оцветени в цветовете на американското знаме. Цялата суша е обозначена като Съединени американски щати, а изображението е публикувано без допълнително обяснение.

Исландия разчита на Вашингтон за своята сигурност, тъй като субарктическият остров няма армия от обявяването на независимостта си през 1944 г. Страната е сред основателите на НАТО и има двустранно споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г.

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Многократните заплахи на Тръмп да поеме контрола над Гренландия – автономна територия на Дания, разположена на по-малко от 300 километра от Исландия – както и търговското му противопоставяне с Канада вече предизвикаха безпокойство в Исландия.