Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „мирният пакет“ на Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп, който заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф посети Москва и Киев в последните дни, - съдържа няколко "обещаващи нови идеи", макар че все още държавният глава не знае дали те ще дадат резултати. Той очаква да се срещне със самия президент на САЩ по-късно този месец. Зеленски посочи, че Украйна се придвижва към тристранни преговори във формат Москва-Киев-Вашингтон, като сред възможните места за провеждането им са ОАЕ, Швейцария или Турция.

Zelensky said Jared Kushner's "peace package" contains several promising new ideas, though he does not yet know if they will deliver results. He expects to meet Trump later this month and said Ukraine is moving toward trilateral talks, with the UAE, Switzerland or Turkey among… pic.twitter.com/4tQQvENOJB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

Подробностите ще бъдат подготвени между Украйна и САЩ, преди да бъдат оповестени публично. Зеленски заяви, че Украйна е готова за компромис по въпросите на енергетиката, но подчерта, че както тя, така и Русия трябва да предприемат взаимни стъпки.

Zelensky said he expects to meet Trump later in September and plans to raise the issue of supplying anti-ballistic missiles. He also said Ukraine is moving toward a trilateral negotiation format, with details to be prepared between Kyiv and Washington before being made public.… pic.twitter.com/iMlnjScBbb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не изключи възможността за преговори в тристранен формат, макар все още Русия да не била информирана за контактите между Киев и Вашингтон.

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Зеленски заяви, че очаква на срещата с Тръмп по-късно през септември да повдигне въпроса за доставка на противовъздушни ракети.

Украинският лидер заяви, че Русия подготвя инфраструктура за мобилизация на поне 300 000 допълнителни войници, макар да остава неясно дали мобилизацията ще бъде открита или тайна. Той каза, че Москва вероятно ще отрича подготовката до приключването на изборите за парламент през септември, за да избегне вътрешно напрежение - реториката на Кремъл потенциално може да се промени в края на септември. Зеленски също така заяви, че Русия засилва въздушните удари и разпространява лъжливи твърдения за превземането на украински градове на фона на липсата на успехи на бойното поле - нещо, което признават и известни руски военнопропагандни канали: Русия не изключва тристранни мирни преговори, докато заплашва НАТО. Известен Z-блогър: Лъжем за "успехите" на фронта и ще си получим заслуженото (ОБЗОР - ВИДЕО).

Zelensky said Russia is preparing infrastructure to mobilize at least 300,000 additional troops, though it remains unclear whether the mobilization will be open or covert. He said Moscow is likely to deny preparations until elections are over to avoid domestic tension, with… pic.twitter.com/G0n73Vv805 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

По-неблагоприятни мирни условия за Киев, отколкото преди?

Украинската депутатка Анна Скороход от партия "За бъдещето" обаче смята, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са се върнали от Москва с мирни условия, които са по-неблагоприятни за Украйна от предишните предложения.

Тя твърди, че новите изисквания включвали конституционни промени и признаване на територии (за руски - бел. ред.), което според нея не е било изисквано досега. Скороход добави, че има и други подробности, които не желае да разкрие.

Ukrainian MP Anna Skorokhod claimed Steve Witkoff and Jared Kushner returned from Moscow with peace terms worse for Kyiv than previous proposals. She said the new demands included constitutional changes and recognition of territories, which she said had not been required before.… pic.twitter.com/69HEyKkvFi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2026

Сергей Лавров не може да се откъсне от фалшивата реалност

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров също коментира преговорите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но с Путин. Той отговори на въпрос на американския анализатор Андрю Наполитано, зададен в предаването „Голямата игра“. Интервюто ще бъде излъчено изцяло на 8 септември вечерта, преди и след предаването „Время“ по Първи канал в Русия. Какво точно се е дискутирало по оста Вашингтон-Москва, руските власти предпочитат да не разкриват на този етап.

Лавров обърна внимание на думите на украинската депутатка Скороход, че Уиткоф и Къшнър са донесли нещо много по-лошо за Украйна. „Има спекулации“, подчерта единствено външният министър на Русия.

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Според Лавров „същността на обсъжданото се основава на позицията, която президентът Тръмп изложи по украинските въпроси още веднага след завръщането си в Овалния кабинет“. „На първо място, той каза, че дори трябва да се забрави опитът да се въвлече Украйна в Североатлантическия алианс (НАТО - бел. ред.). Той заяви, че това е било ясно още много преди Путин. Въпросът е приключен и не трябва да се опитваме да го раздвижваме. И вторият елемент от позицията на Съединените щати е признаването на реалностите на място“, обясни министърът на фона на вече доказани руски лъжи за измислени успехи на фронта.

При това ръководителят на руската дипломация специално подчерта, че „не става дума за територии“. „Някои казват: „Е, Русия вече е завзела нещо там, затова нека спрем там, където сме“. Не става дума за територии. Когато говорим за реалностите, говорим за хора, които веднага след държавния преврат през февруари 2014 г. (Революцията на достойнството в Украйна, която отхвърли проруската власт - бел. ред.) бяха наричани нечовеци, същества, терористи, срещу които, когато те отхвърлиха резултатите от незаконния държавен преврат, започнаха да се използват армия, бойни самолети, артилерия – нещо, което е категорично забранено от международното хуманитарно право – и които не бяха считани за хора“, заяви Лавров.

„И как европейците искат да върнат тези хора под властта на режима, когато призовават за възстановяване на границите от 1991 г., просто за да предадат територията на нацистите?“, попита Лавров, отново сравнявайки Украйна с Нацистка Германия по време на Втората световна война, докато режимът на неговата Русия води вече пета година пълномащабна война и убива цивилни. „Или искат да накажат тези хора за това, че са искали да запазят свободата си, културата си, принадлежността си към Руския свят?“.

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Лавров отбеляза, че Тръмп и неговият екип са признавали реалностите на място и, "доколкото Руската федерация може да прецени, продължават да ги признават". Остава въпросът кои са реалностите - тези, документирани от отворени данни в публични източници, или тези в главата на диктатора Владимир Путин.

„Така беше и в Аляска“, уточни Лавров за така наречения "дух от Анкъридж" - предполагаемата сделка за Украйна по оста САЩ-Русия, договорена според Кремъл в Аляска от Тръмп и Путин, която Вашингтон отрича да съществува. "Тези реалности на място са свързани с хората, с тяхното мнение, което беше изразено на референдумите както в Крим, така и в Донецката и Луганската народни републики, и, разбира се, в Запорожие и в Херсонската област (фалшивите референдуми след началото на войната - бел. ред.). И фактът, че американците във всичките си контакти с нас, преди всичко в контактите с президента Путин, изхождат от тези реалности, разбира се, предизвиква у нас както положителна реакция, така и готовност да продължим да разговаряме с тях. Те признават тези основни неща и се опитват да бъдат полезни в тази връзка. И аз считам, че това заслужава подкрепа“, заключи министърът на външните работи на Русия, цитиран от контролираната от Кремъл агенция ТАСС.

"Победата" в конфликта в Украйна е "съвсем близо", а Русия е уверена в успеха си, става ясно още от изявления на Кремъл.

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