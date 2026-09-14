"Можем само да приветстваме всеки призив към режима в Киев да спре атаките срещу мирната икономическа инфраструктура." Така коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков искането на Доналд Тръмп Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии: Тръмп директно обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ.
На въпрос на журналист на "Ройтерс" дали Русия е готова да се въздържи от удари срещу енергийния сектор на Украйна, ако Киев се съгласи с настояването на Тръмп, Песков обаче отказа да отговори. "Украйна трябва да спре да нанася удари по гражданска инфраструктура. А Русия?" - това бе въпросът на репортера, а Песков заяви: "Няма да отговоря на втората част от въпроса Ви."
Отделно Песков заяви, очаквано, че "Русия подобрява позицията си в зоната на специалната военна операция с всеки изминал ден и последователно се движи към постигане на целите си", както и че "Нашите военни изпълняват мисиите си в цяла Украйна и продължават да го правят".
“Ukraine must stop striking civilian infrastructure. And Russia?” A Reuters journalist asked Peskov whether Moscow would, in return, stop attacking Ukraine’s economic infrastructure if Kyiv complied with Trump’s request and halted strikes on Russian facilities producing diesel. Peskov replied: “I won’t answer the second part of your question.” At the same time, he immediately welcomed calls for Ukraine to stop its strikes, arguing that they target civilian economic infrastructure. So Russian infrastructure is civilian. Ukrainian infrastructure, apparently, is a military target. Just make sure you don’t mix them up 🤡— NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026