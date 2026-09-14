Войната в Украйна:

Песков приветства призива на Тръмп, но получи неудобен въпрос за Русия

14 септември 2026, 16:40 часа 1159 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Песков приветства призива на Тръмп, но получи неудобен въпрос за Русия

"Можем само да приветстваме всеки призив към режима в Киев да спре атаките срещу мирната икономическа инфраструктура." Така коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков искането на Доналд Тръмп Украйна да спре атаките срещу руските рафинерии: Тръмп директно обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ.

На въпрос на журналист на "Ройтерс" дали Русия е готова да се въздържи от удари срещу енергийния сектор на Украйна, ако Киев се съгласи с настояването на Тръмп, Песков обаче отказа да отговори. "Украйна трябва да спре да нанася удари по гражданска инфраструктура. А Русия?" - това бе въпросът на репортера, а Песков заяви: "Няма да отговоря на втората част от въпроса Ви."

Отделно Песков заяви, очаквано, че "Русия подобрява позицията си в зоната на специалната военна операция с всеки изминал ден и последователно се движи към постигане на целите си", както и че "Нашите военни изпълняват мисиите си в цяла Украйна и продължават да го правят".

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Доналд Тръмп Дмитрий Песков война Украйна руски рафинерии
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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