Урок от Черна гора: Как се къса със сръбското влияние - първо късаш с Цеца

В Черна гора, която е отличник по пътя за ЕС, изглежда има силно гражданско общество, което се противопоставя на сръбското влияние в страната. Пример за това е призивът на Асоциацията на младите артисти на Черна гора към община Тиват и туристическата организация на Тиват да преразгледат решението си за организиране на обявения новогодишен концерт на Цеца Ражнатович в Pine, оценявайки, че подобна програма би била пагубна за имиджа и културното развитие на града, предава черногорският вестник "Победа".

Припомняме, че Неправителствената организация - Център за дигитална криминалистика (Digital Forensic Center – DFC) в Черна гора отчете, че през предходните години страната е била изложена на различни форми на хибридно и злонамерено чуждестранно влияние, като за най-значими външни актьори са посочени Русия и Сърбия.

Според организацията Сърбия пък разполага със значително по-непосредствена инфраструктура за влияние в Черна гора чрез политически, медийни, религиозни, икономически и други обществени връзки. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани

Концерт на Цеца и европейските стандарти

В отворено писмо, изпратено до директора на Туристическата организация на Тиват Нина Лакичевич и председателя на община Тиват Желко Комненович , Асоциацията заявява, че този избор на програма е несъвместим с туристическия потенциал и международната репутация, които Тиват изгражда от години.

"В момент, когато черногорското общество се опитва да постигне напредък към европейските стандарти и да преодолее следвоенното наследство, което е белязано от деградацията на обществото и ценностната система в този регион, концертът на Цеца Ражнатович в Тиват изглежда опустошителен - се посочва в писмото.

Асоциацията смята, че подобно съдържание има негативно въздействие върху по-младото поколение и представя Тиват като „евтина и ретроградна туристическа дестинация“. Те казват, че градът, предвид местоположението и потенциала си, трябва да се развива като модерна и прогресивна дестинация, а не като, както заявиха, „провинциална и показна среда“.

"Това, наред с други неща, се отразява най-добре чрез подбора на културно и развлекателно съдържание, което местната власт и туристическата организация финансират и популяризират - посочиха от Асоциацията.

Като положителен пример те посочиха Туристическата организация на Будва, която е наела световноизвестния изпълнител Black Coffee за закриването на сезона. Според тях подобен избор представлява добър баланс между популярната култура, предназначена за най-широка аудитория, и музикалното качество, като същевременно популяризира Черна гора на регионално и световно ниво. ОЩЕ: Сръбското влияние от Цеца до УДБА: Николай Кръстев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)