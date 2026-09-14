Войната в Иран::

Урок от Черна гора: Как се къса със сръбското влияние - първо късаш с Цеца

14 септември 2026, 16:15 часа 696 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Урок от Черна гора: Как се къса със сръбското влияние - първо късаш с Цеца

В Черна гора, която е отличник по пътя за ЕС, изглежда има силно гражданско общество, което се противопоставя на сръбското влияние в страната. Пример за това е призивът на Асоциацията на младите артисти на Черна гора към община Тиват и туристическата организация на Тиват да преразгледат решението си за организиране на обявения новогодишен концерт на Цеца Ражнатович в Pine, оценявайки, че подобна програма би била пагубна за имиджа и културното развитие на града, предава черногорският вестник "Победа".

Припомняме, че Неправителствената организация - Център за дигитална криминалистика (Digital Forensic Center – DFC) в Черна гора отчете, че през предходните години страната е била изложена на различни форми на хибридно и злонамерено чуждестранно влияние, като за най-значими външни актьори са посочени Русия и Сърбия.

Според организацията Сърбия пък разполага със значително по-непосредствена инфраструктура за влияние в Черна гора чрез политически, медийни, религиозни, икономически и други обществени връзки. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани

Концерт на Цеца и европейските стандарти

В отворено писмо, изпратено до директора на Туристическата организация на Тиват Нина Лакичевич и председателя на община Тиват Желко Комненович , Асоциацията заявява, че този избор на програма е несъвместим с туристическия потенциал и международната репутация, които Тиват изгражда от години.

"В момент, когато черногорското общество се опитва да постигне напредък към европейските стандарти и да преодолее следвоенното наследство, което е белязано от деградацията на обществото и ценностната система в този регион, концертът на Цеца Ражнатович в Тиват изглежда опустошителен - се посочва в писмото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Асоциацията смята, че подобно съдържание има негативно въздействие върху по-младото поколение и представя Тиват като „евтина и ретроградна туристическа дестинация“. Те казват, че градът, предвид местоположението и потенциала си, трябва да се развива като модерна и прогресивна дестинация, а не като, както заявиха, „провинциална и показна среда“.

"Това, наред с други неща, се отразява най-добре чрез подбора на културно и развлекателно съдържание, което местната власт и туристическата организация финансират и популяризират - посочиха от Асоциацията.

Като положителен пример те посочиха Туристическата организация на Будва, която е наела световноизвестния изпълнител Black Coffee за закриването на сезона. Според тях подобен избор представлява добър баланс между популярната култура, предназначена за най-широка аудитория, и музикалното качество, като същевременно популяризира Черна гора на регионално и световно ниво. ОЩЕ: Сръбското влияние от Цеца до УДБА: Николай Кръстев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черна гора Цеца Величкович сръбско влияние
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес