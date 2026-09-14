Победата на AfD разклаща икономическите реформи на Мерц

Икономическите последици от победата на германската крайнодясна партия на изборите тази седмица се очаква да надхвърлят далеч границите на източната провинция Саксония-Анхалт. Това стана ясно след резултата от неделя, който е най-доброто представяне на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на регионални избори досега. В Берлин правителството на канцлера Фридрих Мерц вече обсъжда ограничаването на реформи, чиято основна цел е да стимулират икономическата експанзия.

Подобен политически обрат заплашва не само да хвърли сянка върху дългоочакваното възстановяване на най-голямата икономика в Европа, но и да забави усилията за мерки, стимулиращи растежа, които представляват най-съществения опит на Германия от едно поколение насам да възстанови своя икономически потенциал.

„Алтернатива за Германия“ спечели убедително в Саксония-Анхалт. Регионалният парламент има 83 места, а за мнозинство са необходими 42, но АзГ има 39. Ляво-популистката партия BSW (която има 5 депутатски места) също официално отхвърли възможността за коалиция с АзГ. Но BSW е единствената фракция, която прие предложението на АзГ за разговори - никой друг от влизащите в регионалния парламент не го направи. Лидерът на BSW Клаудия Витиг обяви, че партията ѝ може да си сътрудничи с АзГ по "конкретни казуси и теми" (например образование), но няма да влиза в официален съюз с крайнодясната партия. Още: Путин: Изпращането на войски в Украйна означава война с нас, не възнамеряваме да нападаме Европа (ВИДЕО)

„Най-големият риск е правителството и коалиционните му партньори да се отклонят от курса на реформите“, заяви Оливер Ракау, икономист в Oxford Economics.

„Реформите и без това бяха сравнително предпазливи и постепенни в сравнение с реално необходимото. А вероятността сега да видим промени в планираните реформи, разбира се, значително се увеличи.“

Историческият резултат на AfD засилва политическия натиск върху Мерц

Макар победата на "Алтернатива за Германия" да се случи в малка източна провинция с едва 2,1 млн. жители, резултатът беше достатъчно категоричен, за да предизвика отзвук по света и дори да получи похвала от президента на САЩ Доналд Тръмп. С 44% от гласовете - повече от два пъти спрямо предишния си резултат - партията не ѝ достигнаха само три места за абсолютно мнозинство в парламента. Още: "Русия е инвестирала сериозно в германски партии": Как Кремъл планира да прекрои Германия

Политическият шок идва в деликатен момент за изпитващата затруднения германска икономика, която най-сетне започва да показва признаци, че реагира на усилията на Мерц да даде нов тласък на растежа чрез стотици милиарди евро разходи за инфраструктура и отбрана.

Въпреки новини като плановете на Volkswagen AG да съкрати 50 000 работни места, досегашните данни са обнадеждаващи. Индустриалните поръчки нарастват, а показателите за доверието се подобряват. Базираният в Мюнхен институт Ifo вече прогнозира ръст от 1,4% тази година - най-доброто представяне за последното десетилетие извън пандемията - и 1,2% през 2027 г.

Реформите остават ключови за устойчивия икономически растеж

Но компаниите и анализаторите многократно предупреждават, че всеки ускорен ръст ще се окаже краткотраен, ако политиците не се заемат с основните проблеми като увеличаващите се разходи за труд и прекомерната бюрокрация. Още: "Освен големи професионалисти, в БНР работят и пропагандисти. Нека не дамгосваме АзГ - те са против войната": Иво Христов с нови обвинения

Ракау от Oxford Economics е на същото мнение. Според него изборният резултат вероятно няма да спре набраната инерция в краткосрочен план, но отслабването на реформите на федерално ниво все пак може да повлияе върху решенията на компаниите за инвестиции и наемане на служители и да постави под въпрос перспективите за 2028 и 2029 г.

В момента основният акцент в програмата за обновяване са непопулярните промени в пенсионната система, които биха поставили системата върху по-устойчива финансова основа.

Застаряването на населението засилва необходимостта от пенсионна реформа

Подобни мерки трудно могат да бъдат избегнати, тъй като застаряващото население на Германия оказва сериозен натиск върху дългосрочния потенциал за растеж на икономиката. Мерки като премахването на възможността за ранно пенсиониране след 45 години осигурителен стаж биха помогнали до известна степен за стабилизирането на работната сила.

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Но именно тази част от пенсионните планове социалдемократите сега искат да бъде преразгледана. „Трябва да обсъдим с канцлера как да разсеем страховете на хората от реформите“, заяви министърът на труда Бербел Бас след изборите.

Тази позиция намира подкрепа сред нейните привърженици, а проучване сред избирателите, проведено тази седмица от обществената телевизия ARD, показа, че 59% искат промени в планираните реформи, докато 22% предпочитат те да бъдат изцяло отменени.

Програмата включва също съкращаване на разходите в здравната система и по-гъвкав пазар на труда.

Бизнес организациите призовават правителството да постигне по-голям напредък. Противниците на реформите „трябва да осъзнаят, че в дългосрочен план поставят под риск растежа и благосъстоянието, а оттам и работните места в страната ни“, заяви Удо Динглрайтер, президент на Gesamtmetall, лобистка организация на металургичната и електротехническата индустрия. Още: Атаките срещу журналисти са зачестили преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт

„Саксония-Анхалт е крепост на „Алтернатива за Германия“, а не представителна извадка за Германия като цяло. Но резултатът изостря по-широк въпрос, който стои пред Европа.

Крайнодесните партии се радват на подкрепа от приблизително една четвърт до една трета от избирателите в няколко от най-големите икономики в региона. Колко политическа власт ще им донесе това ще зависи не само от изборното им представяне, но и от избирателните системи и аритметиката на коалициите.“ - Антонио Барозу и Мартин Адемер.

Мерц със сигурност заявява, че ще се придържа към програмата си, макар да признава, че някои „детайли“ могат да бъдат преразгледани. Резултатите от още два избора в Мекленбург-Предна Померания и Берлин на 20 септември също могат да повлияят върху дебата.

Бундесбанк предупреждава за риска за инвестициите

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Председателят на Бундесбанк Йоахим Нагел изрази в четвъртък тревогата си от победата на „Алтернатива за Германия“.

„Какво означава това за нашата страна, за нашето общество, за ценностите, които споделяме? А някои от тези концепции са саморазрушителни от икономическа гледна точка“, каза той пред журналисти. Инвеститорите „ще се въздържат, ще избягват да правят бизнес тук - така че да, аз съм притеснен“.

Освен върху реформите, изборните успехи на крайната десница крият риск и от други странични щети за икономиката. Като се има предвид остро антиимиграционната реторика на „Алтернатива за Германия“, нейните победи могат да отблъснат чужденците, от които Германия спешно се нуждае, за да стабилизира бързо застаряващата си работна сила.

Нетната миграция вече се забави до минимални нива тази година, точно когато все повече представители на поколението на бейби бумърите се пенсионират. Още: "Алтернатива за Германия" е против доставката на дронове за Украйна, иска отмяна на санкциите срещу Русия

„Квалифицираните работници и инвеститорите от чужбина вероятно ще проучат внимателно ситуацията“, заяви Вероника Грим, член на правителствения съвет на икономическите съветници. „Смятам, че средата става по-неблагоприятна.“

Германският политически дебат може да отклони вниманието от ЕС

Една от непосредствените последици от успеха на „Алтернатива за Германия“ може да се усети извън пределите на страната, тъй като националният дебат за заплахата от крайната десница рискува да отклони вниманието от спешните въпроси на Европейския съюз, които трябва да бъдат решени в Брюксел. Сред тях са реакцията спрямо търговските практики на Китай и преговорите за бюджета на блока.

Подобно разсейване може да предвещава и това, което предстои през следващата година, когато Франция, Италия и Испания ще проведат национални избори с голям потенциал за успех на популистките партии. Още: Урок за Мерц: Как АзГ успя да постигне рекорден резултат в Саксония-Анхалт

„Германия, която е силно съсредоточена върху собствените си въпроси, отклонява ресурси от европейския процес“, заяви Йенс Айзеншмидт, главен икономист за Европа в Morgan Stanley. „Това вероятно е по-големият проблем в тази ситуация, защото на хоризонта има сериозни предизвикателства.“