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6 пъти по-скъп: Бензинът в родния град на Путин е кът, руски губернатор го призна (ВИДЕО)

14 септември 2026, 16:29 часа 358 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
6 пъти по-скъп: Бензинът в родния град на Путин е кът, руски губернатор го призна (ВИДЕО)

"Засега целта ни е да задоволим търсенето на бензин поне в рамките на 20-30 литра на ден". "Съвместно проучваме варианти за намаляване на пиковото търсене и обмисляме въвеждането на режим, при който зарежда превозни средства с четни и после с нечетни регистрационни номера, през ден". Дословни думи от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко, публикувани в официалния му канал в Телеграм. И те са просто още едно, но официално доказателство, че бензинът в родния град на руския диктатор Владимир Путин (Санкт Петербург) е кът.

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"Днес се занимаваме както с логистиката, така и със създаването на необходимите резерви от гориво. В заключение искам да кажа: Разбирам, че тази ситуация е временна. Виждам, че до началото на октомври трябва, заедно с големите петролни компании, нашите партньори, да поправим тази ситуация. В момента врагът изпитва нашата сила и слабост. Не трябва да допускаме това да се случи", казва още Дрозденко, който признава по-рано в публикацията си, че причина за случващото се е спирането на рафинерията КИНЕФ, която осигурява основно Ленинградска област с бензин.

Излиянията на Дрозденко станаха факт след информация, че от 175 бензиностанции в областта само 55 работят, а на черно литър бензин стигна до 650-700 рубли т.е. ниво близо 6 пъти по-високо от средната цена в България.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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