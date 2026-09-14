Кабинетът "Радев":

С канадски гаранции: Украйна получава 841 млн. долара от Световната банка

14 септември 2026, 14:43 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
С канадски гаранции: Украйна получава 841 млн. долара от Световната банка

Украинското правителство съобщи днес, че Украйна ще получи около 841 млн. долара от Световната банка, като финансирането е подкрепено с гаранции от Канада. Средствата са предназначени за покриване на пенсионни плащания чрез държавния бюджет. "На фона на бюджетния дефицит и дисбаланса в публичните финанси това е изключително важна и навременна подкрепа", заяви украинският премиер Серхий Корецки в телеграм канала си.

Това е част от механизма PEACE in Ukraine, чрез който Световната банка подпомага украинския бюджет по време на войната. Канада поема гаранционният риск.

Канада също така води преговори за участие в заема на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Така правителството на Марк Карни се стреми да задълбочи отношенията си с Европа и едновременно да намали зависимостта си от САЩ.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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