Войната в Украйна:

ВСУ са ликвидирали руски генерал-лейтенант, командир на 51-ва армия на Южния военен окръг

14 септември 2026, 14:15 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
ВСУ са ликвидирали руски генерал-лейтенант, командир на 51-ва армия на Южния военен окръг

Украинските въоръжени сили са убили пореден високопоставен руски командир, този път е генерал-лейтенант Сергей Милчаков, командир на 51-ва комбинирана армия на Южния военен окръг. За това съобщиха руски канали в Telegram. Според данните до момента, изглежда той е бил убит при удар срещу щаба на руската армия в Донецк.

Първоначалните съобщения го бяха объркали с негов еднофамилник - Алексей Милчаков, лидера на руската ултранационалистическа диверсионно-разузнавателна група "Русич" (ДРГ "Русич"). Впоследствие руските Z-канали уточниха, че става дума за Сергей Милчаков.

Една от известните руски пропагандистки Анастасия Кашеварова пише: "Фронтът загуби един от своите герои. Няма да разкрия нищо, докато не получим официална информация. Врагът се е прицелвал, което означава, че изтичането на информация за местоположението трябва да е дошло от наша страна".

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война Украйна убити руски генерали Сергей Милчаков
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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