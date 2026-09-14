Буйствал, псувал и накрая си събул бельото: Мъж с хулигански действия на Алея на книгата

Софийска районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на изложение за книги пред НДК. Според събраните до момента доказателства, на 11.09.2026 г. обвиняемият Д.Х. е извършил непристойни действия. Той грубо е нарушил обществения ред и е изразил явно неуважение към обществото. Обвиняемият е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си, съобщават от районната прокутатура

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление, се казва още в съобщението. По случая се води досъдебно производство. С постановление на дежурен прокурор Д.Х. е бил задържан за срок до 72 часа. Днес, 14.09.2026 г., наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража".