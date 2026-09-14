Украинското разузнаване: Около Путин вече има два лагера - за война и мир (ВИДЕО)

Украинското разузнаване твърди, че около руския диктатор Владимир Путин вече са се оформили два лагера - единият настоява за продължаване на войната, а другият се застъпва за мирни преговори. Зам.-началникът на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че в Кремъл се страхуват от вътрешен колапс и дестабилизация, както и че прехванати руски документи потвърждават тези опасения.

По време на конференцията YES Annual Meeting 2026, организирана от Фондацията „Виктор Пинчук“ Скибицки каза: „По време на евентуални преговорни процедури става ясно, че режимът наистина се страхува от вътрешен колапс и дестабилизация в страната“.

Освен това данните, проследяващи вътрешнополитическата динамика по време на подготовката за изборния процес в Русия, показват забележим спад в подкрепата за проправителствените партии, по-специално за „Едина Русия“ на Путин. „Това беше ясен сигнал за режима“, заяви представителят на военното разузнаване на Украйна.

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🫡 It’s scared: the Kremlin is split



Ukrainian intelligence claims that two camps have already formed around Putin: one pushing to continue the war, the other arguing for negotiations.



Vadym Skibitskyi, a representative of Ukraine’s military intelligence, said the Kremlin fears… pic.twitter.com/EUnkYRZsvi — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Путин е загрижен за влияниео на олигарсите

Според Скибицки диктаторът Владимир Путин е загрижен и за влиянието на големите олигарси - случаят с Михаил Ходорковски (някога най-богатият човек в Русия, който лежа над 10 години в затвора, преди Путин да го "помилва" и той да избяга на Запад) все още служи като предупреждение. Доказателства за тази загриженост могат да се видят в конкретните мерки, предприети от руските власти:

приемане на нови закони за мобилизация;

разширяване на правомощията на службите за сигурност чрез по-строги укази за сигурност;

медийни съобщения за възможна реприватизация на компании и предприятия в Русия.

„Смятам, че за нашите международни партньори трябва да бъде приоритет да разберат ясно кой от руския елит искрено иска да спре войната и кой иска тя да продължи“, добави Скибицки, цитиран от "РБК-Украйна", в отговор на въпрос дали Западът би могъл да „подкупи“ олигарсите, които не са съгласни със стопанина на Кремъл.

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През май руските медии, позовавайки се на секретни документи на европейските разузнавателни служби, съобщиха, че Путин се опасява от преврат в Русия и смята, че може да бъде убит с помощта на дронове.

В същото време британското издание The Guardian съобщи, че в близкото обкръжение на Путин нараства недоволството от катастрофалната война и нейните последствия за руската икономика.

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