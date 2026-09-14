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Възмутително! Фенове в Саудитска Арабия се подиграха с покойния Жота, Роналдо призова за санкции (ВИДЕО)

14 септември 2026, 16:16 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Възмутително! Фенове в Саудитска Арабия се подиграха с покойния Жота, Роналдо призова за санкции (ВИДЕО)

Грозни сцени от Саудитска Арабия възмутиха футболния свят. По време на мача между Ал Хилал и Ал Тавуун фенове на домакините скандираха името на покойния Диого Жото. Португалецът заедно с неговия брат Андре Силва загинаха трагично през юли 2025 година. Жота бе много близък с една от настоящите звезди на Ал Хилал - Рубен Невеш. Именно към него бяха насочени провокациите на феновете на Ал Тавуун.

Фенове в Саудитска Арабия шокираха футболния свят

Кадри, разпространени в социалните медии в събота, показват Невеш, стоящ до своя съотборник от Ал Хилал Крисенсио Съмървил, докато се готви да изпълни пряк свободен удар на фона на ясно чуваеми скандирания: "Жота, Жота, Жота". Невеш изглежда реагира, като саркастично аплодира и показва палец нагоре към феновете, преди да посочи към небето и към собственото си око, а след това да посочи в посоката, откъдето идва скандирането. След мача полузащитникът премина през смесената зона и каза пред репортерите: "Надявам се само да не отидат да се молят по-късно след това, което направиха."

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Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо не остана безпристрастен по случая. 41-годишният нападател, който играе за Ал Насър, но има множество мачове за националния отбор на Португалия, където е играл рамо до рамо с Невеш и Жота, призова Саудитската професионална лига да наложи наказания на феновете, за които се установи, че са участвали в скандиранията срещу Жота.

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"Лигата трябва да предприеме мерки и да накаже подобно поведение на феновете. Това вече не е футбол и трябва да има граници. На хората, които се държат по този начин, никога повече не бива да се позволява да влизат на стадион", написа той в коментар към публикация в Instagram, в която се виждат кадри от инцидента.

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Саудитска професионална лига Ал Хилал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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