Възмутително! Фенове в Саудитска Арабия се подиграха с покойния Жота, Роналдо призова за санкции (ВИДЕО)

Грозни сцени от Саудитска Арабия възмутиха футболния свят. По време на мача между Ал Хилал и Ал Тавуун фенове на домакините скандираха името на покойния Диого Жото. Португалецът заедно с неговия брат Андре Силва загинаха трагично през юли 2025 година. Жота бе много близък с една от настоящите звезди на Ал Хилал - Рубен Невеш. Именно към него бяха насочени провокациите на феновете на Ал Тавуун.

Фенове в Саудитска Арабия шокираха футболния свят

Кадри, разпространени в социалните медии в събота, показват Невеш, стоящ до своя съотборник от Ал Хилал Крисенсио Съмървил, докато се готви да изпълни пряк свободен удар на фона на ясно чуваеми скандирания: "Жота, Жота, Жота". Невеш изглежда реагира, като саркастично аплодира и показва палец нагоре към феновете, преди да посочи към небето и към собственото си око, а след това да посочи в посоката, откъдето идва скандирането. След мача полузащитникът премина през смесената зона и каза пред репортерите: "Надявам се само да не отидат да се молят по-късно след това, което направиха."

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🚨 🚨 This is disgusting in Saudi Arabia!!

Al-Taawoun fans were heard chanting “Jota, Jota, Jota” towards Ruben Neves during today’s Saudi Pro League clash with Al-Hilal !



The chants appeared to be aimed at provoking Neves, who was Diogo Jota’s best friend and played… — The Final Whistle (@Rufus_45) September 12, 2026

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо не остана безпристрастен по случая. 41-годишният нападател, който играе за Ал Насър, но има множество мачове за националния отбор на Португалия, където е играл рамо до рамо с Невеш и Жота, призова Саудитската професионална лига да наложи наказания на феновете, за които се установи, че са участвали в скандиранията срещу Жота.

"Лигата трябва да предприеме мерки и да накаже подобно поведение на феновете. Това вече не е футбол и трябва да има граници. На хората, които се държат по този начин, никога повече не бива да се позволява да влизат на стадион", написа той в коментар към публикация в Instagram, в която се виждат кадри от инцидента.

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