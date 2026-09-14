Провал за удължаване на санкциите на ЕС срещу Русия ден преди крайния срок, Франция е изненадваща пречка

Държавите членки на ЕС не успяха в понеделник, 14 септември, да удължат срока на една от програмите за санкции срещу Русия, съобщиха пред Politico петима дипломати от Европейския съюз. Трима от тях заявиха, че посланиците на ЕС ще се съберат отново по-късно в понеделник за по-нататъшни обсъждания. Постоянните пратеници на страните, събрали се в Брюксел, трябваше да постигнат единодушно съгласие днес, тъй като срокът на действието на режима, който урежда замразяването на активите на около 3000 физически лица и компании (повечето от Русия), изтича във вторник, 15 септември.

Словакия с искания да се спасят руски бизнесмени от санкции

Словакия поиска от блока да премахне двама богати руски бизнесмени от санкционния списък - Алишер Усманов и Михаил Фридман. Според информацията Франция се е опитала да постигне компромис, като е предложила да бъде премахнат от списъка само Усманов.

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Повечето други държави не са били склонни да обмислят изваждането на никого от списъка, докато Русия изстрелва рекорден брой ракети по украински граждански цели. Един от дипломатите заяви, че „на фона на нарастващите хибридни заплахи и руските атаки с дронове само на 1 километър от полската граница е трудно да се повярва, че Франция наистина иска това", цитиран от Politico.

Друга част от дискусията се върти около въпроса дали мерките да бъдат удължени с шест месеца, както е обичайно от 2014 г. насам, или да бъдат подновени за 12 месеца. Словакия, както се разбира, не е склонна да подкрепи по-дългия срок.

Френски дипломат заяви, че „имаме конкретен проблем, свързан с националната сигурност, и желаем да отговорим положително на международните партньори, които са се обърнали към нас по повод г-н Усманов“.

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Защо позицията на Франция е такава?

Снимка: френският президент Еманюел Макрон, Getty Images

По-рано стана ясно, че Франция подкрепя засилването на санкционния натиск върху Русия и подкрепата за Украйна, докато искането ѝ за отмяна на санкциите на ЕС срещу руския олигарх Алишер Усманов (на заглавната снимка) е свързано с въпрос на националната сигурност и със съответно искане от страна на международни партньори.

„Франция е една от страните, които най-активно участват в засилването на натиска върху руската военна машина с всички възможни средства“, заяви френски източник пред „Европейска правда“.

Ограничителните мерки, насочени срещу конкретни лица, бяха удължени за последен път на 14 март. По този повод Словакия също настояваше до последната минута руските олигарси Михаил Фридман и Алишер Усманов да бъдат изключени от списъка.

Усманов е руско-узбекски бизнесмен. Към 2026 г. той заема 222-ро място в класацията на най-богатите хора в света според списание Forbes, с нетна стойност на имуществото от 14,1 милиарда долара, дължаща се до голяма степен на участието му в USM Holdings, в която притежава по-малко от 50% от акциите.

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Усманов е бил успешен предприемач в Съветския съюз през 80-те години, но е натрупал значително богатство след разпадането на СССР, предимно чрез инвестиции в металургични и минни предприятия, както и чрез големи ранни инвестиции в технологични компании като Facebook, Twitter, VK и Alibaba Group.

Освен дяловете си в „Металлоинвест“, той притежава издателството „Коммерсант“, съсобственик е на мобилния оператор „МегаФон“ и е съсобственик на мина „Удокан“, която експлоатира едно от най-големите находища на мед в света.

Алишер Усманов е описван като човек с близки връзки с руския диктатор Владимир Путин, което той отрича, и в резултат на това е подложен на санкции от ЕС, САЩ, Великобритания и Украйна след руската инвазия в Украйна.

Михаил Фридман пък е руско-израелски олигарх, съосновател на конгломерата "Алфа Груп".