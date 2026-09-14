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"Да, България" настоява за максимална публичност на помилваните от Йотова

14 септември 2026, 16:46 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Да, България" настоява за максимална публичност на помилваните от Йотова

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов днес направи две искания за документи - първото е до Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а второто - до президента Илияна Йотова. Целта е да бъдат предоставени документи, свързани с петимата помилвани, които са били осъдени за престъпления, свързани с наркотици.

Припомняме, че още в петък, 11 септември, "Да, България" изиска от президентството, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите по помилването на Огнян Атанасов. Сред тях са молбата за помилване с датата на подаване, прокурорските постановления от 2021–2022 г. с датите и основанията за прекъсване на наказанието, медицинското заключение от 2022 г., протоколът и становището на Комисията по помилването, както и указът с точната му дата и документите, обосноваващи решението. Още: Водят се задкулисни договори: Плевнелиев критикува ГЕРБ, че предава едноличната власт в ръцете на Радев

Партията настоя за максималната допустима по закон публичност, а за защитената медицинска информация поиска проверка от компетентните органи и оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано. Йотова дължи лично обяснение за решението си и носи политическата отговорност за него.

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Илияна Йотова помилване Да, България Божидар Божанов
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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