Войната в Украйна:

Песков: Спадът на руския петрол за Индия е само временен

02 декември 2025, 16:22 часа 355 прочитания 0 коментара
Песков: Спадът на руския петрол за Индия е само временен

Доставките на руски петрол за Индия може да намалеят само временно, тъй като Русия планира да увеличи износа си на суровината, използвайки съвременни технологии, за да избегне въздействието на западните санкции. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 

„Възможно е за много кратък период от време да има незначително намаление на обема на търговията с петрол“, заяви Песков пред индийски журналисти в отговор на въпрос относно въздействието на санкциите върху руския износ.

Изказването му идва преди обявеното посещение на Владимир Путин в Индия на 4 декември. 

Още: Песков: Украинската атака срещу Каспийския тръбопроводен консорциум е скандална

Индия, която е най-големият купувач на руски петрол, превозван чрез кораби, е намалила вноса на суров петрол от Москва под натиска на западните санкции, особено тези, наложени от Вашингтон върху най-големите руски производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“, припомня Ройтерс.

Русия е най-големият доставчик на петрол за Индия. Азиатската страна е третият по големина вносител и потребител на петрол в света.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Москва работи за създаването на „необходимата среда“ за купувачите, които търсят нейния петрол, заяви Песков по време на видеоконференция, организирана от руската информационна агенция „Спутник“.

„Имаме богат опит в работата при режим на тези незаконни санкции“, каза той и добави: „Разполагаме със собствени технологии за това. Ще продължим да усъвършенстваме тези технологии, ако санкциите продължат“.

Още: Песков: Не си правете прибързани заключения за край на войната в Украйна

„Считаме, че наложените санкции са незаконосъобразни от гледна точка на международното право“, подчерта Песков. Санкциите могат да се считат за легитимни само ако са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, отбеляза говорителят.

Търговията между Русия и Индия трябва да бъде защитена от натиска на трети страни, заяви по-рано и Путин, уточнявайки, че при посещението си в Делхи в четвъртък ще обсъди с премиера Нарендра Моди този въпрос.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Индия Дмитрий Песков руски петрол
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес