Петима души загинаха след пожар в Румъния (ВИДЕО)

В къщата за гости са били настанени 26 души. 12 от тях са се самоевакуирали, двама са транспортирани в болница с леки изгаряния. Все още се издирват 3-ма души в опожарената сграда.

Къщата за гости не е имала разрешително за противопожарна безопасност. ОЩЕ: Нараства броят на загиналите в пещ за топене на никел в Индонезия (ВИДЕО)

Din pacate , pensiunea Ferma Dacilor - Tohani jud Prahova , unde am petrecut sfanta zi de Craciun a ars din temelii in aceasta dimineata si s au inregistrat si 8 decese (3 copii si 5 adulti )😥😥😥😥Multumesc Doamne ca nu am patit nimic !🙏 pic.twitter.com/Xv2lIyhYQT