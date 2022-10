Писмо до Уилям от покойната му баба трогна мрежата (СНИМКА)

Снимка на бележката бе споделена в Twitter по-рано днес с надписа: „Картичка, написана от ръката на Кралица Елизабет и изпратена на младия принц Уилям, очевидно заедно с календар".

Бележката е без дата и изглежда е била написана на ръка от покойната кралска особа върху хартия на Бъкингамския дворец, съобщава New York Post.

След като бе споделена онлайн, тя започна да се разпространява като вирус, а кралските фенове изпаднаха във възторг. Един написа: „Аууу колко прекрасен, красив, скъп спомен!"

"William, I hope you enjoy opening this each day, Granny"- A card written in the hand of #QueenElizabethII&sent to the young #PrinceWilliam obviously along with an advent calendar. It was purchased from a former employee of #PrincessDiana. pic.twitter.com/qo6j882yUb