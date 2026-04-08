Платен отпуск за грижа за болни домашни любимци – първа по рода си мярка е официална

Италия направи нещо, което никоя друга държава в света все още не е постигнала. Според "Animals Around the Globe", страната вече официално признава, че грижата за сериозно болен домашен любимец е основателна причина за вземане на платен извънреден отпуск от работа. Служителите могат да ползват до три дни годишно, при условие че представят ветеринарен сертификат, потвърждаващ нуждата от спешна грижа. Домашният любимец също трябва да бъде регистриран и чипиран.

Posted by The Mobile Vet Nurse on Tuesday, April 7, 2026

Темата не се появява изведнъж. Основите бяха поставени още през 2017 г. с ключово съдебно решение, известно като случая "Cucciola". Университетска библиотекарка в Рим си взела отпуск, за да се грижи за възрастното си куче порода английски сетер, и спечелила правото тези дни да ѝ бъдат платени. Нейният юридически екип успешно аргументирал, че според италианското законодателство оставянето на животно в състояние на тежко страдание представлява престъпление по член 727 от Наказателния кодекс на Италия. Така оставането вкъщи, за да се предотврати това страдание, не е просто личен избор – това е законова отговорност. Според "Dog With Blog" това решение тихо е променило всичко, а настоящата официална рамка, която се изгражда върху него, отразява години на правно и културно развитие.

Част от семейството

Връзката между здравето и емоционалната близост между хората и техните домашни любимци е реална и добре документирана. За милиони домакинства кучето, котката или спасеното животно е пълноправен член на семейството. Италия просто позволява на закона да настигне тази реалност.

В повечето държави, включително САЩ, домашните любимци все още се считат юридически за собственост. Тази политика директно оспорва тази гледна точка, като третира грижата за страдащо животно като сериозно човешко задължение, а не като въпрос на личен стил на живот.

За всеки, който някога е седял в чакалнята на ветеринар, гледайки часовника и притеснявайки се за натрупващите се служебни задачи, тази политика ще се усеща като дългоочакван глътка свеж въздух.

пишат от "One Green Planet".