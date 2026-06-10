По границата с НАТО: Русия довършва бази за 100 хил. войници

Съвместно разследване на скандинавски и балтийски медии разкри, че Русия активно развива военна инфраструктура близо до границите си със страните от НАТО, което потенциално ѝ позволява да разположи над 100 000 войници там. Разследването е проведено от журналисти от шведската SVT, норвежката NRK, датската DR и естонската Delfi, които са анализирали сателитни изображения. Снимките показват, че руските власти са построили голям брой нови казарми за хиляди войници, складове за боеприпаси и места за съхранение на оборудване, пише "Европейска правда".

Става въпрос за обекти поне на три места в близост до границата с Финландия - Петрозаводск, Саперни и Кириловское, както и в Петсамо (Печенга) на 10 км от границата с Норвегия в Лапландия, също така в Луга, близо до Псков, и в Балтийск в Калининградска област.

Според командващия финландската армия Паси Валимаки, строителството на тези обекти ще позволи на Москва да разположи там най-малко 80 000 руски войници, в сравнение с 20 000 само.

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Конкретно, например, база Петсамо след разширяването си ще може да побере до 17 000 войници, в сравнение с настоящите 7000.

"Това е заплаха, която трябва да приемем сериозно... Не вярваме, че това е просто показност. Става въпрос за подготовка на способността за противопоставяне на НАТО в голям конфликт в бъдеще", казва и Томас Нилсон, ръководител на шведското военно разузнаване (MUST).

Смята се, че предислоцирането на сили към тези съоръжения трябва да се очаква след края на горещата фаза на войната срещу Украйна.

"Докато Русия е заета с Украйна, непосредствената военна заплаха е ниска. Но това може бързо да се промени, ако в Украйна настъпи затишие", отбелязва генерал-майор Брайън Нилсен, командващ силите на НАТО в балтийските страни и Полша.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI