По-строги мерки в Белгия: Улесняват прогонването на нелегално пребиваващи чужденци

10 април 2026, 10:08 часа 514 прочитания 0 коментара
Белгийското правителство предлага законодателни изменения, за да бъдат разширени възможностите за прогонване на чужденците без право на престой в страната, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. Неправителствени организации възразяват срещу промените заради опасения от посегателство над човешките права.

Ако парламентът одобри промените, полицията ще получи повече права да посещава адреси, където се предполага, че са подслонени чужденци в нарушение на закона. Тези посещения ще може да се извършват между 5:00 ч. и 21:00 ч., след като бъдат предварително одобрени от съдия. Една от ключовите промени предвижда съдията да разполага с пет работни дни за предварителна преценка на обстоятелствата и да вземе решение, след като се е запознал с цялата преписка по случая.

Измененията са насочени основно към пълнолетните чужденци, за които е издадено решение да напуснат Белгия, но те не са изпълнили разпореждането. Подобни мерки ще се прилагат и към онези, за които е преценено, че създават заплаха за обществения ред и националната сигурност. Съдебните решения за предприемане на такива посещения от полицията няма да подлежат на обжалване, се посочва в законопроекта.

Бившият белгийски министър на правосъдието Кун Генс коментира, че преди години подобни законодателни промени са били отхвърлени, но оттогава обществената чувствителност към защитата на бежанците е намаляла значително заради множеството кризи в последното десетилетие. По неговите думи Белгия трябва да прилага конституцията и международното законодателство, но за да се спазва стриктно върховенството на закона, понякога се налага законодателството да бъде изменено, за да отговаря на вижданията на демократично избраното мнозинство.

Генс отчита, че постепенно основните партии в страната са направили "завой надясно" и това неизбежно създава нужда от преразглеждане на правилата. Според него повечето чужденци, търсещи убежище, не отговарят на изискванията, залегнали в Женевската конвенция.

Виолета Иванова
