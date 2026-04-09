09 април 2026, 11:01 часа 389 прочитания 0 коментара
Белгия бърка в данъчните декларации: Отпускането на енергийни помощи няма да е добра новина за всички

Белгийското правителство планира да подпомогне най-засегнатите от високите цени на енергията домакинства, като използва данни от годишните данъчни декларации. Помощите обаче ще достигнат до получателите със значително закъснение, пишат местни медии. 

Средствата ще бъдат осигурени от допълнителните приходи от продажбата на енергоносители. Подкрепата ще бъде насочена основно към домакинства с ниски доходи, които се отопляват на газ или мазут, както и към хора, чиито разходи за транспорт до работното място са се увеличили. 

В повечето случаи получателите обаче ще трябва да изчакат около година, преди да получат средствата. 

Още: Белгия подготвя закон, който ще разгневи тийнейджърите

На европейско равнище Европейският съюз призова членките си да предоставят целенасочена подкрепа за гражданите, като същевременно спазват правилата за бюджетна дисциплина. Европейската комисия очаква трайни ефекти върху енергийните пазари заради войната в Иран. В еврозоната вече предвиждат по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж. 

По-рано тази година белгийски медии уточниха, че заради поскъпването на горивата след началото на войната в Украйна белгийският бюджет е осигурил над 4,2 милиарда евро за обезщетение на домакинствата в страната. Но помощите тогава бяха предоставени на всички, независимо от доходите.

Белгия отвори стратегическите си запаси за Молдова след нефтения разлив

Елена Страхилова Отговорен редактор
Още от Европа
