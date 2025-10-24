По-строгите правила за шофьорските книжки в ЕС - какви са и кога влизат в сила

Европейските законодатели приеха тази седмица нови правила за шофьорските книжки на територията на целия ЕС, което включва въвеждането на дигитални шофьорски книжки, трансгранични глоби и по-строги тестове за обучаващи се водачи. Ще може ли новата реформа да преодолее разликата между най-безопасните и най-смъртоносните пътища в Европа? Този въпрос задава Европейският нюзрум, платформа за сътрудничество между агенциите на 23 европейски държави. Смъртните случаи по пътищата в Европейския съюз са достигнали 20 000 загинали миналата година, като политическото обединение е решено да намали значително този брой до 2050 г.

Реформата е част от Пакета за безопасност по пътищата, с който ЕС се стреми да постигне целта си "Визия Нула" - нулеви смъртни случаи и тежки наранявания по пътищата до 2050 г. Според целта, заложена през 2018 г., броят на пътните жертви трябва да бъде намален половина до 2030 г. в сравнение с броя им от 2019 г., но ЕС е все още далече от постигането ѝ.

Според последните данни на Европейската комисия, 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия през 2024 г., което представлява спад с 2% спрямо 2023 г. и понижение с 12% спрямо 2019 г.

България и Румъния водят класацията с най-много жертви

Най-безопасните пътища са в Швеция (20 смъртни случая на милион жители), Малта (21 на милион) и Дания (24 на милион). Класацията с най-много жертви за 2024 г. водят Румъния (78 на милион) и България (74 на милион).

Полша отбеляза най-големия спад в броя на пътните жертви сред всички държави членки на ЕС от 2019 г. насам - 52 смъртни случая на милион жители, като по този начин е постигнала намаление с 35%. През 2019 г. броят на жертвите по пътищата в Полша беше 77 загинали за милион жители според Европейската обсерватория за пътна безопасност.

Словения е регистрирала общ брой от 68 жертви по пътищата през миналата година (32 жертви на милион жители), а словенската Агенция за пътната безопасност съобщи за увеличение в броя на пътнотранспортни произшествия с тежки наранявания с 11%, както и увеличение на броя на пострадалите от такъв тип инциденти с 12% в сравнение с 2023 г.

Испания е регистрирала 37 пътни жертви за милион жители. Според Генералната дирекция по транспорта, разсеяното шофиране представлява 30% от смъртните случаи по пътищата и остава главната причина за произшествията, особено тези, свързани с използването на телефони.

В съседна Португалия съотношението е 58 пътни жертви за милион жители. За да намали произшествията сред по-високите възрастови групи правилата за шофиране в Португалия изискват периодично подновяване на шофьорската книжка, например от 50-годишна възраст като интервалите за подновяване намаляват с увеличаването на възрастта на шофьора. Въведени са и специфични правила за шофиране на мотопеди и селскостопански превозни средства.

Какви са новостите за шофьорите в ЕС?

Новите правила, одобрени от европейските депутати, въвеждат по-строги условия за придобиването и подновяването на шофьорски книжки, насърчават обмена на информация между държавите членки относно сериозните нарушители и стимулират въвеждането на дигитални документи за управление на превозни средства.

Най-радикалната промяна предвижда сериозните нарушения на правилата за движение по пътищата да доведат до забрана за шофиране на територията на целия ЕС. Понастоящем наказанията обикновено са ограничени до страната, в която е извършено нарушението.

На този етап около 40% от шофьорите с отнета книжка или със забрана за шофиране в страната, която е различна от тази, издала документа, остават ненаказани, заяви италианският евродепутат Матео Ричи от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Противно на по-ранните обсъждания, няма да има задължителни медицински прегледи за лица над определена възраст.

"Всяка държава членка ще решава дали да въведе допълнителни изпити за по-възрастни шофьори. Ние сме гарантирали, че държавите членки запазват пълна гъвкавост при оценяването на способността за шофиране, за да се избегне ненужна бюрокрация за гражданите и системите за здравеопазване", заяви полската евродепутатка Елжбета Лукачевска от Европейската народна партия.

Законопроектът също цели да се справи с недостига на квалифицирани работници в транспортния сектор. Минималната възраст за издаване на шофьорска книжка за камион ще бъде намалена от 21 до 18 години, а минималната възраст за шофьори на автобус ще бъде намалена от 24 до 21 години.

Новите разпоредби установяват и максимален срок на валидност от 15 години за шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети, който може да бъде намален на 10 години в държавите, където шофьорската книжка служи като документ за самоличност.

Какво се променя за бъдещите шофьори?

По-голямо внимание в курсовете ще се обърне на теми като разсейването, причинено от използването на мобилни телефони, мъртвите ъгли, системите за подпомагане на водача, взаимодействието с пешеходци, деца и велосипедисти.

Карането с придружител, което позволява на младите шофьори да започнат да карат от по-ранна възраст, стига да са придружени от по-опитен възрастен, ще бъде разширено в целия ЕС.

Младите шофьори ще бъдат подложени и на 2-годишен изпитателен срок, в който ще са обект на по-строги правила и наказания в сравнение с тези за опитни шофьори.

В страна като Нидерландия основен проблем са инцидентите с велосипеди, което подтикна отиващият си вече министър на инфраструктурата Роберт Тиман да предложи многогодишен план за безопасността за велосипедите.

Броят на произшествията с велосипедисти в Нидерландия се очаква да се покачи значително до 2040 г., ако настоящата политика за велосипедите остане непроменена. Велосипедистите съставляват 39% от всички смъртни случаи в резултат на пътнотранспортни произшествия в страната, а 70% от пострадалите в такива инциденти са с тежки наранявания. Две трети от тази група са на възраст над 60 години.

Ако отиващото си правителство постигне целта си, на общините ще им бъде позволено да експериментират с максималните или позволените ограничения на скоростта на велоалеи през следващата година. Те ще могат също така да проучат дали преместването на електрическите товарни велосипеди, използвани за превоз на стоки, от велоалеята на пътното платно би подобрило безопасността по пътищата.

Шофьорски книжки, готови за бъдещето?

Реформата цели също да ускори дигитализацията на шофьорските книжки.

В Германия Асоциацията за технически прегледи предупреди, че "все още предстои много работа" по дигитализацията на шофьорските книжки. Основно препятствие са различните софтуерни системи, използвани от властите на държавите членки. Говорител на Федералното министерство на транспорта заяви обаче, че ведомството се стреми да направи достъпни дигиталните книжки до края на 2026 година.

От друга страна, в България, министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви в сряда, че страната е вече готова да въведе дигитални шофьорски книжки. Според него Министерството на електронното управление вече разработва такава система. Министърът отбеляза, че всички изисквания по силата на директивата на ЕС ще бъдат приложени навреме.

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след тяхното публикуване в Официалния вестник на ЕС, а държавите членки ще разполагат с три години срок, за да включат новите правила в законодателството си и още една година, за да ги приложат на практика.