Почина най-дълго управлявалият италиански президент (СНИМКА)

В родината си Наполитано, който изкара един пълен президентски мандат и един непълен, беше една от най-уважаваните политически фигури и беше дори известен с прозвището "Крал Джордж", отбелязва агенцията.

Още: Италия въвежда строги мерки за справяне с имиграцията

Джорджо Наполинато е роден на 29 юни 1925 г. и беше 11-и президент на Италия от 2006 до 2015 г. Той беше и първият италиански държавен глава, съгласил се да бъде преизбран за втори мандат през 2013 г., за да се избегне кризата в Италия, но при условие, че ще се оттегли от поста през 2015 г.

Бивш военен и после лидер на реформисткото крило на Италианската комунистическа партия до установяването на Демократичната партия на левицата през 1991 г., Наполитано беше вътрешен министър от 1996 до 1998 г. в левоцентристкото правителство на Романо Проди. На Наполитано бе кръстен и първият широокобхватен имиграционен закон в Италия, известен като "Турко-Наполитано" и приет през 1998 г.

I mourn the passing of former President of Italy Giorgio Napolitano.



A towering Italian statesman, with a strong European heart.



He has been an anchor of stability for his country in difficult times, deeply convinced that a united Europe was in the interests of its…