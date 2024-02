Почиташ Навални, милицията веднага реагира: Нищо ново в Русия (СНИМКИ и ВИДЕО)

ОЩЕ: Алексей Навални е починал в затвора (ВИДЕО, СНИМКИ)

Едно от най-силните послания заради Навални беше на млада жена, появила се на площад "Ленин" в Новосибирск с плакат "Кой е следващият?":

Милиционери вече отцепиха и Паметника на жертвите на репресии в Новосибирск – преди това да се случи, там бяха поднесени цвета заради смъртта на Навални:

"Педа*и мръсни" – такъв надпис се появи заедно с цветя, поставени на поредния Паметник на жертвите на политически репресии, този път в Санкт Петербург:

В Мурманск арестуваха мъж с плакат с надпис "Убит е Алексей Навални. Кръвта му е по твоите ръце, Вова" (препратка към Владимир Путин):

В Москва милиционери се появиха да следят кой полага цветя в памет на Навални, в Уляновск директно силите за сигурност почнаха да снимат хората, полагащи цветя заради руския опозиционер, а в Томск милицията зае позиции пред т.нар. Камък на скръбта:

Още: Абсурд: Линейката, дошла да помага на Навални, е карала с 318 км/ч?

#Navalny's appeal to Russians in case of his death



🎥 Excerpt from the movie "Navalny" by Daniel Rohr, 2022 pic.twitter.com/QET6hQ122V