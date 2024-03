Под дулото на автомат: Избори за Путин в окупираните украински земи (ВИДЕО)

Путин няма никаква достойна конкуренция просто защото режимът му не позволява такова нещо. Съдбата на политици като покойния Алексей Навални - но дори по-скромна опозиция като Борис Надеждин изобщо не бива допусната до състезанието, за което Кремъл отдавна тръби следното: Народът обича Путин: Последната надежда на Надеждин: Конституционният съд на Русия

Изборите обаче започнаха още през февруари в незаконно окупираните от руснаците украински земи: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Как точно се гласува - кадри от Северодонецк препубликува беларуската опозиционна медия NEXTA. Те са красноречиви. Севердонецк беше превзет от руската армия в началото на лятото на 2022 година. Това е град в Донецка област:

Occupied Severodonetsk. The so-called "early presidential election" is taking place in the company of an armed Russian thug who is making sure that people make the "right" choice. pic.twitter.com/ukbBpFSisH