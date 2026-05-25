Под носа на Путин и Лукашенко: Тихановска пристигна в Киев (ВИДЕО)

Беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановская пристигна в Киев със специален влак, днес, 25 май 2026 г. Тя започна първото си посещение в Украйна, което се провежда по покана на президента на страната Володимир Зеленски. Тихановская е придружена от делегация от демократичните сили и опозиционни журналисти, предаде беларуското опозиционно издание „Дзеркало“. Заедно с нея в украинската столица пристигнаха съветниците на Светлана Тихановска Франак Вячорка, Денис Кучински и Анатолий Лебедко, заместник-председателят на Единния преходен кабинет (UTC) Павло Латушко, ръководителят на апарата на UTC Валерий Мацкевич и представителят на UTC по социалните въпроси Олга Зазулинская.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые приехала в Киев



Видео: «Зеркало»



Подробности читайте в треде 👇 pic.twitter.com/H2XSXthyW6 — Дождь (@tvrain) May 25, 2026

Срещите на Тихановска

Тихановска ще се срещне с украински лидери. Тя ще участва и в Международната среща на върха на градовете и регионите. Това ежегодно събитие, част от Конгреса на местните и регионалните власти към президента на Украйна, има за цел да привлече международна подкрепа за възстановяването на страната. Припомняме, че президентът Володимир Зеленски покани Тихановска да посети Украйна.

Предложението беше направено в края на януари тази година във Вилнюс по време на първата им двустранна среща.

Украйна има с кого да говори по въпросите, касаещи Беларус

На 22 май украинският външен министър Андрей Сибиха, коментирайки предложението на Александър Лукашенко за среща със Зеленски, обяви предстоящото посещение на Тихановска, отбелязвайки, че Киев „има с кого да говори по всички въпроси, отнасящи се до Беларус“. ОЩЕ: Беларуската опозиция иска незабавното освобождаване на 224 политически затворници